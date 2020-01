Efter hjärnskakningarna - Dif-målvakten tar sabbatsår: ”Är inte i skick för att spela"

Djurgårdens Jacob Widell Zetterström åkte på två hjärnskakningar under 2019. Nu har målvakten bestämt sig för att ta ett sabbatsår under 2020. - Det är bättre för mitt välmående att ta en ordentlig paus från fotbollen, säger han till Djurgårdens hemsida.

Djurgårdens unge målvakt Jacob Widell Zetterström åkte på två hjärnskakningar under våren förra året. Smällarna höll målvakten borta från spel under debutåret i Djurgården och nu väljer han att ta ett sabbatsår under 2020.

- Det är ett beslut som jag tagit efter ganska lång period av symtom och rehabilitering. Jag känner fortfarande av min hjärnskakning och det är bättre för mitt välmående att ta en ordentlig paus från fotbollen. Det har känts som att man har befunnit sig i ett vakuum med en till synes oändlig rehabiliteringsprocess. Trots att jag fått en fantastisk hjälp från alla i föreningen kände jag att det var bra att ta ett kliv bakåt och tänka över hur jag ska göra med framtiden i och med att det är så pass seriös skada. Så det kändes klokt att blicka framåt och tänka på vad som blir bäst i längden – snarare än att se vad jag vill här och nu, säger han till Djurgårdens hemsida.

Beslutet kommer delvis på grund av att laget behöver ha tre målvakten från starten av säsongen och Widell Zetterström menar att han inte kan vara en av dem. I nuläget finns både Tommi Vaiho och PK Bråtveit i Difs trupp förutom Widell Zetterström.

- Jag är inte i skick att kunna spela fotboll på långa vägar och det gäller inte bara den här månaden utan antagligen även februari och mars, jag vet egentligen inte hur länge. Så det är både en fråga om mitt och föreningens välmående där jag inte kan spela och truppen behöver ha en hel målvaktsuppsättning, säger målvakten.

Samtidigt menar 21-åringen att han ”verkligen inte” hoppas att det blir ett avsked helt och hållet från fotbollen, men att han inte kan lova att han kommer att komma tillbaka. Planen för året blir istället att studera i den uträckning han klarar av.

- Det hjälper ju till i processen att det inte behöver vara ett definitivt avslut. Just nu handlar det bara om att på egen hand komma tillbaka fysiskt och mentalt. Men jag kommer självklart dyka upp på Kaknäs under året för att hälsa på med jämna mellanrum och hoppas givetvis på att komma igång med spel igen på sikt, säger Widell Zetterström.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson förstår målvaktens beslut och menar att hälsa och välmående måste gå först.

- Vi har haft en diskussion som varit både tråkig och känslosam men vi kommer att stötta Jacob på bästa sätt för att han ska kunna komma tillbaka och bli en målvakt i Djurgården igen, säger han till klubbens hemsida.