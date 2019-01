Efter januariturnén - Linnér siktar på EM 2020 med Blågult: "Ska visa att jag vill vara med på allvar"

AIK:s talangfulle målvakt Oscar Linnér, 21, stod i fjol för en imponerande säsong och var en av de bärande spelarna när AIK tog SM-guld. Tidigare i januari fanns han med som en av tre målvakter på svenska landslagets januariturné. Då fick han, ihop med målvaktskollegorna Isak Pettersson och Jacob Rinne, visa upp sig för landslagsledningen.

- Det är en fantastisk möjlighet för mig som ung målvakt. Jag har jobbat hårt under många år för att få komma med i ett svenskt landslag, det är något som jag tror att alla som spelat fotboll har en dröm att få vara med om. Det är extremt få som når hela vägen hit, säger Oscar Linnér i podcasten "Lundh".

- Det är en stolthet över att ha blivit uttagen, men samtidigt vill man inte vara nöjd här utan ser det som en jäkla möjlighet att komma hit och… inte nödvändigtvis visa vad man går för på det sättet utan få in en fot i verksamheten, se och lära av folk som är här och få ta del av ledarnas tips och råd för att mogna och bli en bättre målvakt och visa att man har kvaliteter och är tillräckligt bra för att vara med så snart som möjligt, för det känner jag att jag har kvaliteterna för att kunna. Det är en jättebra möjlighet och jag har sett fram väldigt mycket emot det, fortsätter han.

Men konkurrensen är tuff om en plats i det "riktiga" A-landslaget. Roma-målvakten Robin Olsen är i dagsläget given förstemålvakt och bakom honom finns bland annat Kristoffer Nordfeldt och Karl-Johan Johnsson i Championship och Ligue 1.

- Absolut. Det svenska målvaktskompaniet går framåt. Det är en bra nivå på det, verkligen. Jag själv känner att det är klart att jag är en bit från Robin Olsens nivå just nu. Det är jag ödmjuk inför, det är inte så att jag sitter och tänker att jag borde spela i A-landslaget. Däremot finns det en andra- och en tredjeplats som man gärna vill kunna ta sig in på så snart som möjligt, och där borde det inte vara omöjligt att slå sig in om inte allt för lång tid med tanke på att de på platserna bakom inte spelar i sina klubblag varje vecka. Sedan är det upp till ledarteamet att värdesätta olika saker. Man kanske värdesätter rutin högre eller så är det tvärtom. Jag vet inte hur de tänker. Det enda man kan göra är att visa framfötterna och prestera i sitt klubblag och se till att få spela där och göra smarta karriärsval så att man i längden blir intressant för det här laget, för det vill man ju vara, säger Linnér.

AIK-målvakten hymlar inte om att en av hans målsättningar är en plats i den svenska EM-truppen 2020.

- Absolut. Det har jag verkligen. Patrik Carlgren var med i EM-truppen för något år sedan när han var i AIK. Han var förstemålvakt i AIK, det är jag nu. Det slår högt att vara det, att stå i klubben som vann SM-guld. Förhoppningsvis ska jag under de här två åren visa att jag verkligen vill vara med på allvar. Sedan får det ta den tid det tar, och skulle jag inte komma med där är jag fortfarande bara 23-24 år gammal. Det är ingen ålder för en målvakt. Då får man ta sikte på nästa grej, men nu är mitt närmsta långsiktiga mål vad gäller landslagsspel att vara med här och ett mästerskap. Det är det som man drömmer om.

