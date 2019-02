Efter kanonmålet - Bengtsson fast besluten om genombrott i Bajen: "Det här är mitt år"

Under fredagen spelade Hammarby sin andra och sista match på sitt träningsläger i Turkiet. Mot japanska Shonan Bellmare blev det seger med 3-1, och de grönvitas sista mål var drabbningens finaste. Yttermittfältaren Leo Bengtsson, som hoppade in i paus, lurade bort en motståndare och dunkade in bollen i mål via ribban.

- Det var kul att få göra mål. Det var ju ett fint mål. Zé Vitor vann boll, satte den på mig så att jag fick komma en mot en och det är väl det jag själv tycker att jag är bäst på. Så jag dribblade bort motståndaren, kom ner mot vänsterkanten och sen sköt jag i bortre, säger Bengtsson.

Vad betyder det för dig att göra ett sådant här mål?

- Det betyder självklart mycket. Det är en självförtroendeboost och det är framför allt målen jag har saknat i mitt spel. Jag har jobbat stenhårt på träningarna och kört mycket avslut, så det var skönt att den satt.

20-åringen har fortfarande inte gjort något mål i allsvenskan, bara ett i svenska cupen. Förra våren var han utlånad till Gefle i botten av superettan, men sedan i somras är han tillbaka i Hammarby och det är i Bajen han ser sin framtid. Nyligen förlängde han sitt kontrakt och han är nu laddad inför en ny säsong.

- Känslan är bra. Jag känner mig pigg och det har gått bra för mig här nere på lägret. Jag är redo att köra.

Vad har du för förväntningar på 2019 för din egen del?

- Det är ett viktigt år och förhoppningsvis blir det ett bra år för mig. Jag känner att det är mitt år nu. Jag har spelat mina matcher i allsvenskan och jag känner att det är på den här nivån jag håller. Så nu är det bara upp till mig att visa ännu mer.

Det råder ingen tvekan om att Bengtsson är inställd på en sak: att på allvar slå sig in i Hammarbys startelva.

- Jag är redo för att vara en startspelare här, säger han.

- Jag känner mig mer mogen nu än tidigare, jag har växt in i rollen mer och vet exakt vad som förväntas av mig. Det är bara för mig att göra det.

Konkurrensen lär dock bli tuff. Till vänster på mittfältet används till exempel även nyförvärvet Darijan Bojanic, och dessutom sägs den tidigare landslagsspelaren Alexander Kacaniklic vara så gott som klar för Hammarby.

Tränaren Stefan Billborn ser hur som helst en stor potential i Bengtsson.

- Han har ju en enorm spets. Den är väldigt hög. Det är bara det att vi måste jämna till det andra i hans spel. Men han har en X-faktor som är extremt fin, säger Billborn.