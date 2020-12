Efter kaoset i fjol - ÖFK beviljas elitlicens för 2021

Östersunds FK hade i fjol en turbulent höst. Först gick Svenska Fotbollförbundets licensnämnd ut med att ÖFK nekas elitlicens för spel i allsvenskan 2020, och sedan fick klubben rätt av överklagandenämnden och blev strax före jul ett allsvenskt lag igen.

ÖFK visade dock vid årsskiftet upp ett negativt eget kapital på lite mer än 20 miljoner kronor och tvingades därmed lämna in en handlingsplan till licensnämnden som visade hur klubben skulle vända det negativa kapitalet till minst noll vid slutet av året. Ett positivt eget kapital är nämligen ett av kraven för att få beviljad elitlicens.

Nu meddelar SvFF att licensnämnden har beviljat samtliga lag i allsvenskan, inklusive ÖFK, elitlicens för 2021. Även alla lag i superettan, damallsvenskan och de 30 "färdigbehandlade klubbarna" i ettan har beviljats elitlicens, förutom "IFK Berga och FK Karlskrona i ettan vars ärenden bordlagts eftersom kompletta handlingar inte inkommit".

SvFF skriver även vidare att licensnämnden har tagit höjd för coronakrisen i sina beslut gällande Akropolis IF och Växjö DFF. Klubbarna uppvisade negativt eget kapital i sina periodiserade bokslut per 31 augusti 2020. De har dock redovisat likviditetsplaner, som visar att de kan klara sina betalningar under resten av året, samtidigt som nämnden inte ser det som orealistiskt att de kommer att kunna driva sina verksamheter under nästa säsong.

"Licensnämnden har funnit att den brist i eget kapital som funnits i dessa båda klubbar är hänförbar till effekter av Covid-19 och att Covid-19 är något som klubbarna inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över, varför Licensnämnden har tillämpat artikel 1.4.1 i Reglemente för elitlicensen som säger att elitlicens kan beviljas trots att krav för elitlicens inte är uppfyllt om särskilda skäl föreligger, varvid med särskilda skäl avses omständigheter som förening inte kunnat förutse eller på annat sätt kunnat råda över", står det på SvFF:s hemsida.

ÖFK kommenterar i sin tur beslutet på sin hemsida.

- Vi jobbar mot att uppfylla den handlingsplan som vi tidigare i år lämnat in där det egna kapitalet ska vara återställt per den 31 december 2020, säger klubbens ordförande Mathias Rasteby i en kommentar på föreningens hemsida och fortsätter:

- Vi är otroligt glada att över att vi uppfyller alla kriterier och planenligt kan fortsätta jobba framåt. Trots att vi avslutade säsongen igår, så ser vi redan nu fram emot allsvensk fotboll på Jämtkraft Arena 2021.

ÖFK:s vd Michael Schahine uttalade sig även nyligen om att klubben kommer att kunna återställa det egna kapitalet till årsskiftet.

- Jag tror att vi kommer att lyckas med det i och med att vi är igång med att starta ett investeringsbolag, vilket gör att en stor del av det negativa kapitalet flyttas från balansräkningen till andelar i investeringsbolaget, sa han till Fotbollskanalen då.