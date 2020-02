Efter Larsson-försäljningen – Peking gör plusresultat 2019

IFK Norrköping gör plusresultat för fjärde året i följd. Klubben redovisar ett plusresultat på 15,6 miljoner kronor för 2019. Detta under ett år Jordan Larsson såldes för en rapporterad summa av 42 miljoner kronor.

IFK Norrköping föll tillbaka något i allsvenskan under 2019, då laget blev femma i tabellen efter andraplatsen 2018. Samtidigt har klubben gått ekonomiskt start under flera år, något som skedde även under 2019.

På sin hemsida har Norrköping gått ut med årsredovisningen för fjolåret, som visar att klubben har gjort ett plusresultat på dryga 15,6 miljoner kronor. Klubbens intäkter har ökat från 156 till 174 miljoner kronor, under en säsong där klubben gjorde en större försäljning i form av Jordan Larsson till Spartak Moskva. Övergångssumman för affären är inte officiellt, men ryska Sport-Express uppgav i slutet av juli att den landar på runt fyra miljoner euro, dryga 42 miljoner svenska kronor.

Av klubbens budget för 2020 framgår att Peking har gjort transferintäkter på 50 miljoner kronor under 2019, vilket tyder på att klubben har fått andra transferintäkter som vidareförsäljningsklausuler och bonusar för tidigare försäljningar. För 2020 budgeterar IFK Norrköping för transferintäkter på 16 miljoner kronor. Klubben budgeterar samtidigt med att gå minus under 2020 med nio miljoner kronor.

Samtidigt som intäkterna har ökat har även kostnaderna gjort det. Kostnaderna för 2019 uppgick till 153 miljoner kronor, att jämföra med siffran för 2018 som var 139 miljoner kronor. Resultatet på 15,6 miljoner är fjärde året i följd som Peking går med plus.

Norrköping har efter 2019 års resultat 110 miljoner i eget kapital och klubben uppvisar 50 miljoner kronor i kassa-och banktillgångar.

”IFK Norrköping som förening står sig stark. 2019 presterade vi godkänt på både herr- och damsidan. Akademin utvecklas mycket väl och är nu topprankade i Sverige. Ekonomiskt har vi en god balans även om driftsresultatet alltid är en utmaning.” skriver ordföranden Peter Hunt i årsredovisningen.

IFK Norrköping har också meddelat valberedningens förslag till ny styrelse, som innehåller fem nya namn. Ordföranden Peter Hunt har sedan tidigare mandat över 2020.