Efter målexplosionen - Elyounoussi prenumererar på en plats i "Omgångens lag"

Inför förra årets säsong inledde TV4 och C More ett samarbete med sportanalysföretaget Football Analytics Sweden, vars produkt Playmaker.ai omvandlar fotbollsdata till insikter om vad som händer på planen. Fotbollskanalen presenterar därför i år, precis som under förra säsongen, omgångens lag i allsvenskan efter varje spelad omgång, baserat på den avancerade datan från Playmaker.ai.

Det har varit ett tätt spelschema i allsvenskan det senaste och däför kommer "Omgångens lag" för både omgång nio och tio tillsammans.

En som verkligen hittat formen den senaste tiden är AIK:s Tarik Elyounoussi. I den nionde omgången, när AIK ställdes mot Helsingborg, stod anfallaren för två mål. I den efterföljande omgången mötte Solnaklubben Falkenberg. Hur norrmannen följde upp sina två fullträffar? Genom att göra ytterligare två. Därtill gjorde Tarik Elyounoussi två mål i den åttonde omgången i Stockholmsderbyt mot Djurgården och således har han nu gjort sex mål på tre senaste matcherna matcher. Efter matchen mot Djurgården var också norrmannen uttagen i "Omgångens lag".

Omgång 9:

Målvakt

Oscar Jansson (2), Örebro SK.

Backar

Sebastian Ohlsson (1), IFK Göteborg, Kapser Larsen (1), IFK Norrköping, Kari Arkivuo (1), Häcken, Karl Larson (1), Sirius.

Mittfältare

Muamer Tankovic (3), Hammarby, Jeppe Andersen (1), Hammarby, Alexander Fransson (1), IFK Norrköping.

Anfallare

Tarik Elyounoussi (2), AIK, Sam Lundholm (1), Sirius, Vidar Örn Kjartansson (2), Hammarby.

Omgång 10:

Målvakt

Lucas Hägg-Johansson (2), Kalmar FF.

Backar

Daniel Sundgren (3), AIK, Carl Starfelt (2), IFK Göteborg, Marcus Danielson (1), Simon Skrabb (1), IFK Norrköping.

Mittfältare

Filip Rogic (2), Örebro SK, Anders Christiansen (2), Malmö FF, Fredrik Ulvestad (1), Djurgården.

Anfallare

Tarik Elyounoussi (3), AIK, Alexander Jeremejeff (3), Häcken, Paulinho (3), Häcken.

Observera att omgångens lag tas ut enbart på den data Playmaker.ai fått fram om spelarnas prestationer.