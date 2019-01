Efter ryktet om St. Pauli - Brorsson tror att han blir kvar i MFF: ”Inte hört något från någon”

Tidigare under dagen skrev tyska Bild att St. Pauli, som spelar i 2. Bundesliga, funderar på att lägga bud på Malmö FF:s mittback Franz Brorsson. Sedan tidigare har Expressen skrivit om intresse från Dynamo Moskva. Brorsson själv tror att han blir kvar i Malmö FF, och har inte hört något om St. Pauli.

- Där ser man. Jag har inte hört så mycket. Det är många rykten, likadant med Moskva. Sedan vet jag inte hur mycket sanning det ligger i det.

Du har inte hört något om St. Pauli?

- Nej. Jag har inte hört något från någon. Det är några dagar kvar, men jag kör på här och ställer mig in på att spela här nu. I alla fall fram till sommaren. Svårt att spekulera när man inte vet.

Du tror att du är här minst till sommaren?

- Ja, det tror jag.

St. Pauli har fram till och med den 31:a januari att värva spelare, sedan stänger det tyska transferfönstret. Däremot är det ryska transferfönstret öppet längre, till den 22:a februari, om Dynamo Moskva skulle ha kvar sitt intresse.

Brorsson tog en ordinarie plats i MFF år 2017, men hade problem att nå upp i sin normala nivå under våren 2018. Han var dock i stora delar ordinarie i allsvenskan under hela året, och hittade tillbaka till formen efter Uwe Röslers intåg under sommaren. Brorsson, som fyller 23 år nästa veckan, har kontrakt med MFF till och med 2020.