Efter SM-guldet - Bråtveit kan lämna: "Bättre för mig att hitta en ny klubb"

Per Kristian Bråtveit fick fira SM-guld - men kan snart lämna. Målvakten bekräftar att han kan vara på väg bort från Djurgården. - Det säger sig självt att jag behöver mer speltid, säger han till norska TV2.

Djurgården hämtade under lördagen upp 0-2 till 2-2 borta mot IFK Norrköping och fick därmed fira föreningens tolfte SM-guld. Norske målvakten Per Kristian Bråtveit, som under inledningen av säsongen var ordinarie i laget, satt åter på bänken mot Peking till förmån för store guldhjälten Tommi Vaiho och kan nu lämna Djurgården.

Målvakten bekräftar att han möjligen kommer att se sig om efter en ny klubb.

- Det säger sig självt att jag behöver mer speltid. Jag kan inte vara här och fortsätta som andremålvakt. Även om vi vann guld borde jag vara någonstans där jag är förstemålvakt. Det var jag fram till övergångsgrejen, säger han till norska TV2.

Bråtveit syftar med "övergångsgrejen" på att han i somras var aktuell för en MLS-klubb (Columbus, enligt Aftonbladet) som la ett bud på 23-åringen. Affären levde ett tag, men i slutändan fattade Djurgården beslut om att tacka nej till en övergång och därefter tog Vaiho över som förstemålvakt i stället för Bråtveit i allsvenskan.

Bråtveit menar nu att det, om han även ses som andremålvakt nästa säsong, är bättre om han flyttar till en annan klubb.

- Om jag blir andremålvakt här är det bättre för mig att hitta en ny klubb, säger han och fortsätter:

- I år har vi haft tur med att ha tre målvakter och efter den här säsongen kommer två att vara kvar och man måste hitta något annat. Jag hoppas att det inte är jag, men jag vill vara på en plats där jag spelar och utvecklas.

Däremot är målvakten förstås glad över att ha fått vara med och bidra till ett SM-guld.

- Det är inte många som kan säga att de har vunnit ligaguld. Jag är privilegierad att få vara en del av det här. Det är otroligt vackert och inspirerande.

Bråtveit anslöt inför den här säsongen från norska klubben Haugesund och blev totalt noterad för tio framträdanden i allsvenskan 2019. Målvakten var i slutet av mars i år en del av Norges A-landslagstrupp som EM-kvalspelade mot Spanien och Sverige. Däremot fick han inte speltid och har sedan dess inte varit en del av det norska A-landslaget.