Efter straffmissen - Holst frälste Elfsborg i 97:e (!) minuten

Efter två raka förluster mot Malmö och Varberg innan uppehållet vände Elfsborg på trenden i återstarten när man besegrade IFK Göteborg på bortaplan med 1-0. Under söndagen ville man bygga vidare på den segern när man tog emot jumbon Örebro hemma på Borås Arena - och hemmalaget tog tag i taktpinnen redan från start.

Elfsborg skapade en hel del och dominerade bollinnehavet. I den 33:e minuten fick man en stor chans när man tilldelades straff, då en täckande ÖSK-försvarare blockerat Rasmus Alms skott med armen i eget straffområde. Fram till straffpunkten klev Per Frick men han rullade bollen utanför Bobby Allains stolpe och resultatet förblev 0-0.

0-0 stod sedan sig in i halvtidsvilan - men drygt 15 minuter in i den andra halvleken skulle man ta ledningen. Återigen tog ett inlägg från Alm på en täckande ÖSK-försvarares arm och ny straff tilldelades för Elfsborg. Fram till straffpunkten denna gång klev André Römer som placerade in 1-0 till hemmalaget. Allain gick åt rätt håll, men Römers straff var för hård och välplacerad för att nå.

Örebro vaknade till efter Elfsborgs ledningsmål men lyckades inte skapa något tillräckligt hett läge för att kvittera - förrän det var fem minuter kvar att spela. Deniz Hümmet dök upp på en hörna från Kevin Walker i den 85:e minuten, nickade in 1-1.

Men Elfsborg gav sig inte. De fortsatte att forcera och till slut fick man utdelning. I den 97:e minuten gjorde Fredrik Holst 2-1 till hemmalaget på en retur i ÖSK:s straffområde för att ge Elfsborg segern.

- Vi gjorde lite byten och fick bra effekt på dem. Vi fick ny energi. Men vi kände redan i halvtid att vi skapade bra med chanser och hade bra grepp om matchen. Men det är alltid lurigt när man möter spelförande lag, säger Elfsborgs tränare Jimmy Thelin till Discovery+ efter matchen och avslutar med:

- Det här magiskt. När man vinner så här är det underbart.

Resultatet innebär att Elfsborg klättrar upp på tredjeplats i tabellen, förbi IFK Norrköping, medan Örebro förblir jumbo en poäng bakom Varberg och Östersund.

Härnäst möter Elfsborg Östersund, återigen på hemmaplan, medan Örebro möter Hammarby hemma på Behrn Arena.