Efter uppgifter om KFF-spelare - nu startar polisen utredning om misstänkt människoexploatering

Under söndagen publicerade Expressen en granskning kring omständigheterna gällande då Lumala Abdu kom till Sverige. Abdu spelar just nu i Kalmar FF och han har även varit utlånad till lag som Varberg och Helsingborg.

Uppgifter som tidningen redovisade gjorde gällande att Lumala Abdu från början hette Charles Ssali. Abdu har samma födelsedatum som Ssali, och de båda är dessutom väldigt lika utseendemässigt. Dessutom blandas de båda namnen ihop på flera olika ugandiska nyhetssidor och bloggar.

- Charles Ssali och Lumala Abdu är samma person, sa en barndomsvän till Abdu, till tidningen.

Lumala Abdu har tidigare berättat om hur han växt upp under mycket fattiga förhållanden i Uganda och att han kom till Sverige 2013, utan familj eller vänner. Väl på plats, 16 år gammal, har han sedan gett olika versioner om hur han fick hjälp. Charles Ssalis livshistoria pekar dock i en annan riktning. Tidigare intervjuer visar på hur han vuxit upp i en förort till huvudstaden Kampala. Gått i skolan och spelat fotboll under organiserade former.

Abdu själv upprepar att han ”inte vet någonting”, då han konfronteras med uppgifterna. För klubbchefen Mattias Rosenlund är uppgifterna som tidningen presenterar nya.

Polisen har nu valt att inleda en förundersökning om misstänkt människoexploatering.

- Vi behöver veta om någon utnyttjar unga, talangfulla fotbollsspelare i andra länder och lockar hit dem under förespeglingen att de ska bli proffs. Då har någon haft ett intresse av att de ska komma hit. Det är det vi tittar närmare på, säger polisen Nils Martling på polisens Aktionsgrupp Idrott, till tidningen.

Charles Ssali spelade tidigare i den ugandiska klubben Kampala Junior Team och var bland annat med och vann Gothia Cup som ung. Under hans tid i klubben figurerade även Mohamed Abdi Elmi och Kabugo Mansoor, som båda varit verksamma i Växjö United, enligt Expressen. Växjö United är just nu föremål för en polisutredning vad gäller misstänkt matchfixning och användning av otillåtna spelare med falska identiteter, detta efter att en spelare polisanmält hot och berättat att han befunnit sig i Sverige under falsk identitet. Något som Dagens Nyheter var först att rapportera om. Mansoor syntes dessutom på bild tillsammans med Abdu i samband med att han skrev på för Kalmar FF 2015.

Förutom att polisen inlett en utredning har Kalmar FF kontaktet Svenska Fotbollförbundet.