Efter utbrottet - Norling kritisk mot kamerorna: "Begränsar mig"

SOLNA. Rikard Norling gick loss i omklädningsrummet i paus mot Sirius - inför kameror från C More. Nu är AIK-tränaren kritisk till att hans agerande fick filmas och visas upp. - Känns som halvprivata grejer. Helt fel att det finns kameror där inne, säger Norling.

Sirius tog ledningen borta mot AIK på den första halvlekens sista spark. Därefter gick AIK:s spelare in i omklädningsrummet och fick sig en rejäl utskällning av tränaren Rikard Norling. Kameror från C More plockade upp utbrottet.

Det gillar inte Norling, som efter 2-1-segern (AIK vände i andra halvlek) säger:

- I grund och botten känns det som halvprivata grejer. Jag är inte så himla förtjust över att det går ut i direktsändning. Hade jag vetat och tänkt på det så hade jag inte gjort det på samma sätt. Man vill ju inte att barn som tittar på det ser vad som händer där. Mina barn ser vad pappa gjort och så... Jag tycker det är helt fel att det finns kameror där inne, för det begränsar från och med nu mina möjligheter att leva ut fritt.

AIK har i två raka matcher inlett svagt och Norling vill själv ta på sig en stor del av skulden i det fallet.

- Nu kommer en metafor här igen. När man går hem från vissa träningar så skäller man som fan på spelarna men sen när man börjar reflektera och analysera allt efteråt så förstår man att man har stått så här (pekar med handen) och sagt: ”Du gör inte si och du gör inte så” och sen ser man vad tummen pekar på och det är precis på en själv. Då kommer man på det och blir mer ödmjuk till sammanhanget och vad som faller på mig.

På frågan om vad han ska göra annorlunda till nästa vecka säger han:

- Det ska jag hem och fundera på under kökssoffans lock. Där ska jag ligga för mig själv och tänka på det. Så att ingen kamera ser mig. Eller det kanske finns en placerad där. Gud vet.