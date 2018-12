Efter utlåningen till superettanklubben - Hammarby släpper Asaad

Hammarby kommer inte erbjuda Rebin Assad något förlängt kontrakt, något klubben meddelar på sin hemsida. Det innebär att mittfältarens sejour i klubben stannar på ett och ett halvt år.

Mittfältaren, som kom till Hammarby mitt under förra säsongen, fick ingen speltid i Bajen under årets säsong och blev istället utlånad till IK Frej under hösten för att få mer speltid. Där spelade han fem matcher med endast två starter av 13 möjliga.

- Vi tackar Rebin för hans tid hos oss och önskar honom lycka till när han nu går vidare, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till klubbens hemsida.

Sammanlagt blev det tio allsvenska matcher i Hammarby för 24-åringen, där alla kom förra hösten.