Eid vill ta chansen i KFF - på favoritpositionen: "Jag har alla möjligheter"

BELEK. Mahmoud Eid har aldrig riktigt slagit sig in i Kalmars startelva. 2019, med nya tränare på plats, hoppas han på förändring. - Det här är en nystart för mig, säger 25-åringen till Fotbollskanalen.

Sommaren 2016 värvades Mahmoud Eid till Kalmar FF, från Åtvidaberg. Sedan dess har det blivit två mål i allsvenskan för Eid, som inte riktigt fått det att klaffa i den småländska klubben. Under 2018 var han också utlånad. Först till norska Mjöndalen under våren, och därefter till Gais i superettan under hösten.

Men nu är Eid, vars kontrakt går ut efter den här säsongen, tillbaka i Kalmar FF. Med nya tränare i form av Magnus Pehrsson och Jesper Norberg hoppas han jobba till sig en chans i den rödvita dressen.

- Det känns väldigt bra att vara tillbaka. Det här är en nystart för mig, för föreningen, för fansen och för alla runt omkring. Jag tror att vi har något väldigt spännande på gång. Det är kul att vara tillbaka, säger Eid.

Är det i Kalmar du ser dig själv framöver?

- Ja, jag har bara siktet inställt på att vara här i Kalmar.

Magnus Pehrsson har hittills satsat på ett sorts 3-5-2-system (alternativt 3-6-1-system) och tanken är att Eid ska konkurrera om en plats bakom forwarden längst fram i planen. Och det är han glad över.

- Det är där jag känner mig mest bekväm, det är där jag får ut mina kvaliteter offensivt. Jag är väldigt bra när jag kommer rättvänd mot mål på den sista tredjedelen av planen. Jag är bra på att kombinera och jag har en bra fot som gör att jag kan göra många mål och assist. Det är där jag har spelat tidigare, till exempel när jag var i Åtvidaberg, men jag har inte riktigt fått den chansen i Kalmar för vi har spelat med lite olika system. Nu när vi fått en ny ledarstab så känner jag att sättet vi vill spela på passar mig jättebra.

Vad tänker du kring era nya tränare hittills?

- Jag har fått ett väldigt bra intryck. De är väldigt tydliga med vad de vill. De är bra på att förmedla saker till oss spelare och jag tror att de är bra på att utveckla spelare och laget.

Hur stora chanser känner du att du har till att bli en startspelare här?

- Jag tror absolut jag har en stor chans. Vi har många bra spelare, men jag har alla möjligheter. Jag känner mig i bra form och jag har en till växel att lägga i. Men får jag inte chansen direkt är det bara för mig att jobba mig till den och ha tålamod. Jag tror på mig själv, och ledarna pushar och tror på mig. Det är viktigt.

Eid har också stora förhoppningar när det gäller laget som helhet.

- Vi har väldigt bra spelare och något väldigt bra på gång. Vi har rätt spelarmaterial för det här spelsättet och jag vill inte säga för mycket, men jag tror det kan bli bra. Jag tror att många lag ska ha mer respekt för oss än vad de har.

I dagarna sa KFF-tränaren Magnus Pehrsson följande om Mahmoud Eids situation, i en intervju med Fotbollskanalen:

- Han har gjort ett väldigt bra intryck de här första veckorna. Han är i en ålder där han ska spela. Vi får se. Jag är väldigt nöjd av vad jag har sett. Även om hans utlåningar (till Mjöndalen och Gais) förra året inte blev topp så har han varit bra i träningar och i de matcherna som vi spelat. Han kommer få chansen att visa upp sig nu.

- Jag ser honom främst som en central spelare. Jag ser väl honom inte spela längst fram i planen, men centralt och mer offensivt. Han är 25 år nu och jag tror att han är väldigt mån om att bli en viktig spelare. Sen får vi se om han lyckas bli det här, som startspelare eller inhoppare, eller om han inte blir det och i så fall får vi ha en diskussion med honom. Just nu har jag bara positivt att säga om honom.