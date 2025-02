Ekdal positiv trots svåra läget i Djurgården: "Knäcker mig inte"

Djurgårdens IF

IF Brommapojkarna

IF Elfsborg

Degerfors IF

Sedan det stod klart att Albin Ekdal inte fick en av tre nya platser i Djurgårdens trupp till Europa Conference Leagues slutspel har veteranen legat lågt i media.

Men inför den avslutande gruppspelsomgången i svenska cupen mot IFK Göteborg ger nu stjärnan sin syn på den uteblivna Europa-platsen och nuvarande situationen i blårandigt.

Mittfältaren, som även konkurrerar som mittback under nye tränaren Jani Honkavaaras ledning, har fått nöja sig med ett 25 minuter långt inhopp mot Sandviken hittills under tävlingssäsongen. Senast mot Oddevold satt han på bänken under hela matchen.

- Situationen är som den har varit ganska länge. Inte optimal. Men det är inte på något sätt någonting som knäcker mig heller, säger Ekdal.

Annons

- Jag har kört på varje pass och kört hårt. Jag tycker att jag har presterat bra på träningar. Jag försöker hjälpa laget så mycket jag kan. Det är så mycket jag kan göra och det som man kan kräva av mig gör jag.

Ekdal vet inte exakt vilken roll han kommer få i år.

- Jag har fått hjälpa till lite på mittbacken eftersom det varit tomt där. Men nu kommer väl spelare snart tillbaka så vi får se. Jag är tillgänglig för att hjälpa laget i bästa möjliga mån där det behövs. För att kunna göra det så behöver jag träna bra och vara professionell. Det är jag.

Att skolas om till mittback utesluter han inte, men helst vill han fortsätta vara central mittfältare.

- Jag trivs bättre på mittfältet men mittback kan vara kul också om man har mycket boll. Det blir lite mindre kämpa och löpa då. Men jag ser mig främst som mittfältare. Behövs jag som mittback hjälper jag till.

Annons

- Det är absolut ett alternativ, säger den tidigare landslagskuggen.

Var tränar du just nu?

- Jag tränar där det behövs. Lite som mittfältare, lite som mittback. Det var 75 procent mittfältare och 25 procent mittback i dag (under onsdagen).

Om nye tränaren Jani Honkavaara säger Ekdal:

- Jag uppfattar honom som rak och ärlig men vi har inte haft så många individuella snack. Det känns som att han vet att jag är en professionell kille som kör hårt och som vill spela mer.

- Vi är många i truppen så det är många som inte fått speltiden de vill ha. Det finns inte så mycket mer att säga. Jag krigar på för mitt och Djurgårdens bästa, sen får vi se vart det leder.

Vad gäller det faktum att han lämnades utanför Europa-truppen är Ekdal sansad.

- Jag har gått vidare. Jag var så klart besviken då. Jag tycker att jag presterat på träningarna och jag är nöjd med det jag gjort hittills. Det enda som saknas är mer speltid och jag tycker att jag kan visa mer vad jag går för. Det tror jag kommer komma om det fortsätter så här.

Annons

Han tycker att klubben kommunicerade och hanterade beslutet på ett bättre sätt den här gången jämfört med i fjol - då Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf ratade Ekdal i den ursprungliga truppen.

- Ja, det gjorde det väl. Framför allt visste ju jag och de som hade ansvaret vad de skulle förbättra. Det var ingen större överraskning när det inte fanns så många byten att göra. Jag får stå vid sidan om och stötta grabbarna.

Ekdal fick helt enkelt en förklaring i förväg den här gången.

- Ja, och det var väldigt få byten som kunde göras. Det är ett kapitel som är avslutat för mig.

Vad ser du framåt nu? Vad har du för mål och ambitioner?

- Mina personliga ambitioner är att spela så mycket som möjligt och att göra det bättre än förra året. Och på så sätt hjälpa laget att göra det ännu bättre än förra året.

Annons

- Som jag sagt tidigare: jag älskar Djurgården och vill att Djurgården ska vara bättre än förra året. Gärna med min hjälp. Då är jag lite gladare personligen. Blir det inte så kommer jag vara ganska glad ändå (så länge Djurgården är bättre), avslutar Ekdal.

35-åringens kontrakt med Djurgården löper ut efter den här säsongen.