Eklund inför Blåvitt: "Förhoppningsvis kan vi utnyttja att backlinjen inte är samspelt"

IFK Göteborg saknar tre backar till följd av avstängning i kvällens möte med Falkenberg. Något som hallänningarna hoppas kunna utnyttja. - Det kommer in nya spelare på fasta situationer där vi är väldigt starka, säger tränare Hasse Eklund till FFF:s hemsida.

André Calisir, Kristopher Da Graca och Nzuzi Toko spelade alla i IFK Göteborgs backlinje i bortamötet med Örebro i förra helgen, men samtliga tre är nu avstängda till kvällens möte med Falkenberg på Gamla Ullevi.

In i Blåvitts trupp kommer i stället nyförvärven Hosam Aiesh och Tobias Sana.

- IFK Göteborg är i en annan fas med strategiarbetet, där man tar in toppspelare under transferfönstret för att etablera sig i allsvenskans toppskikt och även om de har avstängningar i backlinjen så är det fortfarande ett bra lag som kräver att vi har fullt fokus från början. Förhoppningsvis kan vi utnyttja det faktum att backlinjen inte är samspelt och att det kommer in nya spelare på fasta situationer där vi är väldigt starka, säger Falkenbergs tränare Hasse Eklund i en kommentar på klubbens hemsida.

Falkenberg har vid seger chansen att öka avståndet ner till nedflyttningsplaterna och kvalplatsen, då man just nu ligger på 13:e plats i tabellen.

IFK Göteborg-Falkenbergs FF startar klockan 19 i kväll och kan ses på C More.