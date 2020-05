Eklund vill värva efter skada - lider med Erlandsson: "Chockartat - mår inte bra"

Falkenbergs FF:s unge målvakt Tim Erlandsson, 23, tog i fjol en paus från fotbollen med anledning av psykisk ohälsa och var osäker på om han skulle komma tillbaka till fotbollen.

- Jag vill inte säga att jag ska lägger handskarna på hyllan och lägger av helt med fotbollen, men det som var viktigt för mig var att få ta en paus helt från fotbollen och kunna landa i det. Då kan man få ett perspektiv på det och sedan få tillbaka suget igen med rutinerna att komma till träningen på morgonen och vara i omklädningsrummet med grabbarna. Jag tror att det är väldigt nyttigt för min del. Jag har tagit en paus från det och det är det här jag gör just nu. Jag lever i nuet och sedan får vi se vad det leder till längre fram, sa han i slutet av juni i fjol till Fotbollskanalen.

Men i slutet av november skrev 23-åringen på för Falkenbergs FF och var därmed i år inställd på att få spela allsvensk fotboll, något det nu dock inte blir. FFF meddelade under fredagen att målvakten i tisdags skadade ena korsbandet på en målvaktsträning. Därmed tvingas 23-åringen nu till operation och blir borta en längre tid.

Chefstränaren Hasse Eklund berättar att han lider med spelaren.

- Det är verkligen tråkigt. Han har kommit in i Falkenberg på ett jättebra sätt och startat upp träningen väldigt förtroendeingivande, så det är såklart ett bakslag för han personligen som är väldigt hårt med tanke på hans bakgrund också, då han kommit tillbaka från lite ohälsa och sådär, säger Eklund till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Han såg jättefin ut också, samtidigt som det även är tufft för Falkenberg. Vi mister en bra målvakt och en bra personlighet de närmaste 8-10 månaderna.

Hur mår Tim nu, med tanke på bakgrunden med psykisk ohälsa också?

- Om man tittar på de bitarna mår han jättebra och trivs väldigt bra. Det ska ju egentligen han själv uttala sig om, men han har i varje fall själv sagt till oss att han trivs bra och sedan är det klart att det är tufft för vilken fotbollsspelare som helst att få en sådan här tung skada. Det är chockartat första veckan det händer och sedan kan man börja bearbeta det och hitta en plan för att komma tillbaka, men just nu mår han inte bra, för det är en tung skada såklart, säger tränaren.

Eklund menar nu att FFF, i och med Erlandssons skada, behöver få in en till målvakt till truppen. Sedan tidigare finns Johan Brattberg i A-truppen, men annars inte någon mer seniormålvakt. Brattberg gjorde i fjol tio matcher i allsvenskan, men avslutade säsongen som andremålvakt bakom Hampus Nilsson.

- Vi behöver ha två bra målvakter som kan kämpa med varandra och det får vi titta på nu kring vad som finns och se vad vi kan få fram utifrån de förutsättningarna som finns. Det finns möjlighet med kontraktslösa spelare och sedan får vi se hur det blir med fönstret. Håkan (Nilsson, sportchef) håller väl på med lite förslag och vi får scanna av marknaden för att se vilka möjligheter vi har.

Är du hoppfull om att det ska lösa sig?

- Det är klart att det är en utsatt position. Nu har jag fullt förtroende för Johan (Brattberg), men man vet också att det kan hända grejer när vi kommer igång och spelar. Om det skulle hända något under match behöver vi ju någon som kan stå i mål. Vi har en 18-åring i U-laget som var med på bänken två gånger förra året, men det är inte en målvakt som har erfarenhet för att stå ett flertal matcher eller hoppa in några minuter på den här nivån. Där känner vi att vi behöver ta in någon bättre målvakt med lite mer erfarenhet.