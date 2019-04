El Kabir kan göra allsvensk debut för KFF - med i truppen mot Bajen

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

Tidigare i mars hämtade Kalmar FF in Moestafa El Kabir som då var klubblös. I KFF:s premiär mot Sirius fanns anfallaren inte med i truppen, men i veckan blev han både målskytt och framspelare i U21-serien när Smålandslaget vann mot IFK Göteborg.

Nu har han också chansen att göra allsvensk debut för Kalmar då han finns med i truppen till söndagens möte med Hammarby.

- Det var ett lag som var med i toppen och slogs hela förra året, har förstärkt bra och bör ha liknande ambitioner som under fjolåret. De har ett passningsskickligt lag med mycket individuell kvalitét samtidigt som de har kvar samma tränare som kunnat jobba vidare med sina idéer inför detta året, säger KFF-tränaren Magnus Pehrsson i en kommentar på klubbens hemsida.

Noterbart är att Kalmar tagit ut en 20-mannatrupp till mötet med Bajen vilket gör att två spelare ska strykas innan söndagens match.

Kalmars trupp mot Hammarby:

Fidan Aliti, Chima Akas, Viktor Agardius, Papa Diouf, Mahmoud Eid, Moestafa El Kabir, Rasmus Elm, Viktor Elm, Nils Fröling, Herman Hallberg, Lucas Hägg-Johansson, Piotr Johansson, Henrik Löfkvist, Maxwell, Isak Magnusson, Emin Nouri, Chidiebere Nwakali, Romario Sipiao, Hampus Strömgren, Måns Söderqvist

Du ser söndagens möte mellan Hammarby och Kalmar FF på C More Fotboll och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 17:30.