Elfsborg bekräftar matchfixningsutredning: "Det välkomnar vi i alla lägen"

I helgen rapporterade Aftonbladet att en match som nyligen spelades i allsvenskans utreds för misstänk matchfixning. Enligt tidningen spelades matchen i en av de senaste omgångarna i år och bland annat granskas ett antal spelares agerande på planen, men även spel som lades på matchen från "personer med nära koppling till spelare i det aktuella laget". Tidningen uppgav också att en polisanmälan var upprättad och Svenska Fotbollförbundets förbundsjurist Tobias Tibell bekräftade att förbundet ”analyserade” den aktuella matchen samt att SvFF även samarbetade med polisen i ärendet.

- Vi har fått in information kring den matchen som vi just nu analyserar. Vi har begärt in ytterligare information från våra samarbetspartners i den här typen av utredningar, sa Tibell till Aftonbladet.

Enligt Fotbollskanalens uppgifter rör det sig om matchen mellan Kalmar FF och Elfsborg i allsvenskan. Även Borås Tidning rapporterar att det handlar om den matchen. Enligt BT tittar polisen närmare på bland annat ”uppseendeväckande agerande” från spelare.

För BT bekräftar Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson att matchen lagen emellan utreds för misstänkt matchfixning.

- Vi har fått information från förbundet att det tittar på matchen Kalmar-Elfsborg, det kan jag bekräfta, säger Andreasson till BT.

På BT:s fråga hur han ser på att Boråslaget är inblandat svarar han:

- Det är väl jättebra att man utreder vad som har hänt, det välkomnar vi i alla lägen.