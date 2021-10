Elfsborg blandar sig i guldstriden - kontrade sönder Djurgården i toppmötet

Djurgården hade chansen att återta serieledningen från Malmö FF i allsvenskan när tabellfemman Elfsborg gästade Tele2 Arena under måndagen. Jimmy Thelin valde att starta med exakt samma elva som i senaste matchen mot Blåvitt, medan Blåränderna kom till spel utan Haris Radetinac som saknades på grund av sjukdom samt viktige Rasmus Schüller som var avstängd efter att ha blivit utvisad i derbyt mot AIK.

Matchen började i ett högt tempo och det var Djurgården som tog tag i taktpinnen direkt. Redan efter tio spelade minuter hade Edward Chilufya och Kalle Holmberg fått varsitt jätteläge att öppna målskyttet, men utdelningen uteblev. Elfsborg var dock långt ifrån ofarliga och hotade Djurgården flera gånger med sitt djupledsspel. Knappa kvarten var spelad när hemmalaget slarvade vid en hörna, gästerna ställde om blixtsnabbt och Jeppe Okkels sprang sig till ett friläge - men danskens avslut gick i stolpen.

Och det var just kontringsspelet som skulle komma att ge gästerna ledningen i matchen. Elfsborg vann bollen i eget straffområde och ställde om. Simon Strand tog fart och slog ett inlägg till Rasmus Alm i straffområdet. Efter lite flipperspel hamnade bollen hos Simon Olsson som nickade in 0-1.

Matchen var jämn efter Elfsborgs ledningsmål och lagen turades om att skapa farliga målchanser. Bland annat missade Simon Olsson mål från ett öppet läge och Emmanuel Banda lyckades inte förvalta en nick från nära håll.

Det märktes att det var toppmöte på Tele2 Arena. Publiken var tillbaka, närkamperna var tuffa och domare Mohammed Al-Hakim fick stundtals jobba för att hålla spelarnas känslor under kontroll. Strax innan halvtidsvilan hoppade Per Frick in i ryggen på Jesper Löfgren, som blev liggandes på konstgräset. Heta känslor uppstod och Elliot Käck knuffade Elfsborg-forwarden i bröstet. Domaren nöjde sig dock med att varna båda spelarna.

Gästernas 0-1-ledning stod sig till paus.

- En böljande första halvlek. Vi börjar jävligt starkt och det rinner på, sen har vi en lite sämre period i matchen och det kommer från ingenstans. Men vi har bra tryck och bra energi, så det gäller bara att vi får in bollen, säger Hjalmar Ekdal till Discovery+ i halvtidsintervjun.

- De är vassa i omställningarna. Vi måste vara bättre balanserade och vårda bollen bättre för att stoppa deras kontringar.

Simon Strand var nöjd med Elfsborgs första halvlek.

- Roligt att spela med mycket publik igen. Vi gör det bra och borde kanske leda med två-tre mål till, så vi är nöjda, säger han till Discovery+.

I inledningen av den andra halvleken fick Djurgården ett jätteläge att kvittera när Nicklas Bärkroth slog ett inlägg till Kalle Holmberg som fick öppet mål i stort sett, men avslutet gick utanför. I stället för kvittering utökade Elfsborg ledningen minuten senare. Rasmus Alm fick loss bollen i straffområdet och placerade distinkt in 0-2 vid den bortre stolpen.

Med dryga halvtimmen kvar att spela sköt Simon Strand en frispark i mål, men målet dömdes bort. Bollen tog på Per Fricks hand innan den passerade Jacob Widell Zetterström i Djurgårdens mål, vilket domarteamet uppfattade.

Efter det bortdömda målet tog Djurgården över matchen och skapade flera halvchanser, men hemmalaget lyckades inte få bollen i nät. I stället avgjorde Elfsborg matchen, och återigen var det en kontring som låg bakom målet. Rasmus Alm fick en passning i djupled, sprang sig fri och placerade in 0-3.

Elfsborg höll undan och vann till slut matchen med 3-0. Segern innebär att Boråslaget nu endast ligger två poäng bakom Malmö FF på förstaplatsen. För Djurgårdens del innebär förlusten att laget missade chansen att gå upp i serieledningen, men ligger kvar på samma poäng som MFF - dock med sämre målskillnad.

Djurgårdens tränare Kim Bergstrand var missnöjd med resultatet, men tycker att hans lag gjorde en godkänd prestation.

- Dålig effektivitet. Det handlar ju om kvalitet i det man håller på med. Vi skapar många lägen i första och andra halvlek, men vi gör inga mål. Jag tycker att vi gör en riktigt bra första halvlek, men gör man inte mål då så vinner man inte, säger han till Discovery+ efter matchen.

Elfsborgs Per Frick var mycket nöjd efter matchen.

- Vi kan spela vårat spel här. Det känns nästan som hemmaplan utifrån underlaget. Vi går ut och spelar som vi gör på hemmaplan och gör det ganska bra också. Vi får till kontringsspelet och lyckas stå emot första 10-15 minuterna. Vi kände att vi fick till många bra kontringar.

Startelvor:

Djurgården (4-3-3): Jacob Widell Zetterström - Jesper Löfgren, Jacob Une Larsson, Hjalmar Ekdal, Elliot Käck - Emmanuel Banda, Hampus Finndell, Magnus Eriksson - Edward Chilufya (Isak Hien 83’), Kalle Holmberg (Joel Asoro 64’), Nicklas Bärkroth (Albion Ademi 71’).

Elfsborg (4-3-3): Hákon Valdimarsson - Johan Larsson, Leo Väisänen, Maudo Jarjué, Simon Strand - Simon Olsson (Simon Olsson 88’), Frederik Holst, André Rømer - Rasmus Alm (Jacob Ondrejka 85’), Per Frick (Sveinn Gudjohnsen 88’), Jesper Okkels (Alexander Bernhardsson 75’).