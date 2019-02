Elfsborg kallar till presskonferens på lördag

Elfsborg har tidigare i år kallat till presskonferens vid ett par tillfällen, däribland för att presentera Deniz Hümmet, Pawel Cibicki och senast Jonathan Levi som tillskott till föreningens trupp. I dag hände det igen - en ny kallelse till presskonferens.

Elfsborg meddelar, via sin hemsida, att föreningen kallar till presskonferens i morgon (lördag) klockan 11.30, men utan att berätta om anledningen till det.

Boråsklubben inleder på söndag tävlingssäsongen med match mot Hässleholms IF på bortaplan i gruppspelet i svenska cupen. Matchen börjar klockan 15.00 och sänds på C More Live 3 och streamat på C More.