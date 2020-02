Elfsborg körde över HIF - vann stort med 4-0

Matchen inleddes i högt tempo. I den nionde minuten skapades den första chansen. Då var det HIF:s Rasmus Jönsson som sköt över i hyfsat läge. Efter en kvart avfyrade Elfsborgs nyblivne landslagsman Jesper Karlsson stora kanonen. Skottet träffade dock inte mål. Fem minuter senare skapade Falkenbergssonen ytterligare en målchans. Hans avslut tippades till hörna av Anders Lindegaard. Och hörnan skulle resultera i 1-0 för Elfsborg. Rasmus Alm höll sig framme vid bortre stolpen och petade enkelt in bollen. I 26:e minuten var Jesper Karlsson i farten igen och den här gången tvingades Lindegaard kapitulera. Marokhy Ndione vann bollen högt och artisten Karlsson, som sett att Anders Lindegaard var långt ute, testade att skjuta från distans. Lindegaard misslyckades med att lyfta bort bollen, som istället seglade in i mål. Elfsborg var i 2-0-ledning. Då var inte ens första halvtimmen avverkad.



Efter 35 minuters spel var Boråslaget oerhört nära att göra 3-0. Ndione nådde högst i straffområdet efter ett inlägg från Rami Kaib, men ribban räddade HIF den gången. Fem minuter senare prickade Rami Kaib stolpen med ett kanonskott. Elfsborgs 2-0-ledning i paus kunde alltså ha varit dubbelt så stor. HIF:s försvarsspel lämnade en del att önska. Då ska vi också komma ihåg att Andreas Granqvist, som HIF inte ville ta några risker med, och Charlie Weberg saknades.



Elfsborg fortsatte att trumma på i början av andra halvlek. Marokhy Ndione fick ett friläge tidigt i halvleken, men den store anfallaren rullade bollen tätt utanför högra stolpen. I 65:e minuten bytte Elfsborg in åtta spelare (!). Det handlade om Leo Väisänen, Tim Stålheden, Samuel Holmén, Rasmus Rosenqvist, Denniz Hümmet, Per Frick, Prince Isaac Kouame och Alexander Bernhardsson. En av de nyinkomna, Leo Väisänen, nickade in 3-0 på hörna bara tre minuter senare. Han gjorde mål på HIF-målvakten Kalle Joelsson, som ersatt Anders Lindegaard två minuter innan. HIF satte sedan in först Alex Timossi och Filip Sjöberg och därefter Daniel Hafsteinsson. Elfsborg var inte klara för dagen utan gjorde ytterligare ett mål. I 84:e minuten sprang nyförvärvet Alexander Bernhardsson sig fri och satte enkelt 4-0. Elfsborg var på hugget denna afton och sårade HIF rejält.



Elfsborgs startelva:

Tim Rönning - Frederik Holst, Gustav Henriksson, Joseph Okumu, Rami Kaib – Sivert Helte Nilsen, Robert Gojani, Simon Olsson - Rasmus Alm, Marokhy Ndione. Jesper Karlsson.

Ersättare: Mathias Dyngeland, Christopher McVey, Leo Väisänen, Tim Stålheden, Simon Strand, Samuel Holmén, Rasmus Rosenqvist, Deniz Hümmet, Per Frick, Alexander Bernhardsson, Prince Isaac Kouame.



HIF:s startelva:

Anders Lindegaard - Ravy Tsuoka, Egzon Bejtulai, Jakob Voelkerling Persson, Erik Figueroa - Brandur Hendriksson, Mohammed Abubakari, Armin Gigovic - Joseph Ceesay, Rasmus Jönsson, Max Svensson

Ersättare: Kalle Joelsson, Anders Randrup, Alhaji Gero, Daniel Hafsteinsson, Noel Mbo, Filip Sjöberg, Emil Hellman, Alex Timossi, Casper Widell.