Elfsborg lånar ut anfallare till Gais: "Har stor potential"

Den 21-årige anfallaren Arian Kabashi lånas ut av Elfsborg till Gais, fram till den siste juni 2019. Gais har sedan en option på att göra övergången permanent om man önskar.

De båda klubbarna bekräftade affären under måndagen.

- Vi har följt Arian under en tid och det råder ingen tvekan om att han har stor potential. Han är kvick, bollsäker, har bra blick för spelet och kan spela på flera offensiva positioner. För hans utveckling så är det viktigt att få spela seniormatcher och hos oss kommer han att aspirera på en startplats per omgående. Vi hoppas att han kommer att ta ytterligare steg i sin utveckling under våren och att han kommer att bli kvar i GAIS under längre tid, säger Gais-tränaren Bosko Orovic i en kommentar till klubbens hemsida.