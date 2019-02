Elfsborg-mittfältarens kaxiga utspel: "Kommer slåss i toppen - det är jag 100 procent säker på"

Elfsborg hade en misslyckad säsong i fjol. Laget slutade på tolfte plats, långt ifrån en toppstrid. Men i år menar lagets mittfältare Simon Olsson, 21, att det kommer bli annorlunda.

- Vi kommer slåss i toppen. Det är jag 100 procent säker på, säger han till Fotbollskanalen.

I går träningsspelade Elfsborg mot Falkenberg. Mötet slutade 1-1 och Olsson menar att formen på laget har känts bra under försäsongen.

- Det har känts bra på både träningarna och matcherna. Det känns riktigt bra nu, säger han.

Inför årets säsong har Elfsborg hämtat in tre offensiva spelare. Först skrev den förre MFF-anfallaren Pawel Cibicki på ett lån fram till sommaren och kort därpå värvade klubben också in Deniz Hummet. Under fredagen meddelade klubben dessutom att man lånar in Jonathan Levi från norska Rosemborg.

- Det är tre riktigt bra spelare som har sjukt bra egenskaper som vi behöver till laget. Det kommer bli bra det här, säger Olsson om nyförvärven.

Mittfältaren själv spelade 22 matcher i fjol, varav 17 från start. I år är målet glasklart.

- Jag vill ta en plats i startelvan. Men vi har riktigt bra mittfältare så jag får kriga varenda träning.

Vad tycker du om att det är så tuff konkurrens?

- Det är såklart bra. Då vet man att det är 100 procent på träningarna. Det är bara att ge allt varenda träning.