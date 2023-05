Elfsborg ny tvåa i tabellen - vände sent i nytt målkalas

Elfsborg kom till matchen mot Sirius stärkta av en målkavalkad under en stark andra halvlek senast mot Halmstad.

Det skulle också vara Elfsborg som tog ledningen på Studenternas efter att Jacob Ondrejka tog sig runt längs högerkanten och hittade in till Sveinn Aron Gudjohnsen som nickade in ledningsmålet via en olycklig Marcus Mathisen.

Men svaret skulle komma från hemmalaget gånger två, redan under den första halvleken. Aron Bjarnason stod för en imponerande individuell prestation när han vek in från sin högerkant och med vänsterfoten skickade han upp bollen i Valdimarssons bortre kryss fram till 1-1. Och när 45 minuter var spelat så hade Andre Alsanati rullat in ledningsmålet till Sirius.

ANNONS

Målfesten skulle fortsätta i den andra halvleken. Jacob Ondrejkas 2-2 blev snabbt 3-2 Sirius efter att Melker Heier gjort sitt första för Sirius. Men Heiers mål skulle dock inte innebära några poäng för Sirius.

Först i den 87:e minuten kunde Elfsborg kvittera och det var Jack Cooper-Love som spräckte sin målnolla den här säsongen. Johan Larsson ville inte vara sämre han och i den 89:e minuten dunkade kaptenen in segermålet för Elfsborg som nu är tvåa i allsvenskan efter 16 inspelade poäng på sju matcher.

- Otrolig moralisk styrka att vända på det på bortaplan. Herregud mot Halmstad vilade vi ju 45 minuter och spelade 45 minuter så det var inga problem, säger Johan Larsson efter matchen i Discovery+.

Daniel Stensson var efter matchen riktigt irriterad.

- Det blir mål varenda jävla gång de kommer in i vårt straffområde, då blir det svårt att vinna fotbollsmatcher, säger han efter matchen.

ANNONS

Sirius står alltjämnt utan seger i år och har fem poäng på sju matcher.

Startelvor:

IK Sirius: Tånnander – Widgren, Mathisen, Voelkerling Persson, Bjarnason – Roche, Stensson – Alsanati, Heier, Matthews – Kaastrup

IF Elfsborg: Valdimarsson – Larsson, Ibrahim, Holmén, Hult - Römer, Baidoo, Söderberg - Ondrejka, Gudjohnsen, Okkels