Elfsborg och Hammarby delade på poängen - efter sen kvittering

BORÅS. Den svängiga matchen mellan Elfsborg och Hammarby på Borås slutade oavgjort. Ett sent självmål räddade en poäng till Boråslaget.

Efter bara en halv minut var Hammarby nära att få en drömstart. Aron Jóhannsson fick ett friläge men sköt utanför. I tolfte minuten blev det en chans åt andra hållet. Efter en hörna från Jesper Karlsson hamnade bollen slutligen hos Joseph Okumu. Den kenyanske mittbacken fick ett bra läge framför mål, men fick inte bollen på mål.

I 14:e minuten rullade Hammarby boll på ett fint sätt innan Alexander Kacaniklic fick skottläge. Avslutet blev dock inte särskilt välplacerat och Rönning fick knipa bollen.

I 27:e minuten avancerade Kacaniklic med bollen och fick iväg ett bra skott, som tvingade Rönning att tippa bollen över ribban.

Efter en halvtimme spelad testade Kacaniklic lyckan igen. Men skottet gick en bit utanför ramen. Elfsborgs Simon Strand fick nästa chans. Han fick god tid på sig att stå och måtta skott i 36:e minuten och träffen var det inget fel på. Ousted tog det säkra före det osäkra och tippade bollen till hörna.

I 43:a minuten tvingades Hammarby till ett byte. Richard Magyar och Simon Olsson brakade ihop och båda blev liggande efter en tuff duell. Olsson reste sig och kunde fortsätta. Det kunde inte Magyar, som fick lämna planen på bår. David Fällman, som startade premiären, ersatte. Och en olycka kommer sällan ensam. I 45:e minuten rullade Elfsborgs snabbe ytter Rasmus Alm in 1-0 sedan Hammarby inte fått undan bollen. 1-0 var också ställningen i paus.



Hammarby gjorde ett nytt byte i paus. Jóhannsson gick ut och Paulinho kom in. Efter timmen spelad fick nyss nämnde Paulinho skottläge. Han sköt dock utanför.

I 64:e minuten gjorde Hammarby ett dubbelbyte. Vladimir Rodic och Gustav Ludwigson kom in istället för Abdul Khalili och Tim Söderström. Tre minuter senare kvitterade Hammarby. Efter en tilltrasslad situation där Rönning räddade förstaläget från Kacaniklic tråcklade Paulinho in bollen.

I 70:e minuten tog Hammarby också ledningen då en framstormande Alexander Kacaniklic sköt in bollen från nära håll. Framspelningen stod inbytte Ludwigson för. Direkt efteråt gjorde Elfsborg ett dubbelbyte. Frederik Holst och Rasmus Alm klev av och Samuel Holmén och Marokhy Ndione kom in. I 77:e minuten kom även Denniz Hümmet in. Han bytte av Robert Gojani.

Med tolv minuter kvar av ordinarie tid fick Alexander Kacaniklic ett bra läge att utöka ledningen till 3-1, men sköt över. Istället skulle Elfsborg komma att kvittera i 84:e minuten. Efter tveksamt försvarsagerande noterades Per Frick för målet. Minuten senare tappade David Ousted bollen i straffområdet. Elfsborg fick ett superläge, men det slutade enbart med en hörna. I 88:e minuten gjorde gästerna sitt sista byte. Imad Khalili slängdes in och Muamer Tankovic utgick.

Det blev inga fler mål utan lagen delade på poängen.

Startelvor:



Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Strand - Gojani, Olsson, Holst - Alm, Frick, Karlsson



Hammarby: Ousted - Söderström, Magyar, Fenger, Widgren - Khalili, Andersen, Bojanic - Kacaniklic, Jóhannsson, Tankovic