Elfsborg om vem som ersätter Karlsson: "Honom ser jag mycket i"

En eller tre matcher till - beroende på hur det går för AZ i Champions League-kvalet - sedan lämnar Jesper Karlsson Elfsborg. Mitt i en guldstrid. För faktum är att Elfsborg bara är sex poäng efter ettan Malmö FF.

Frågan är hur tung förlusten blir och vem som kommer att ersätta.

- Det är många duktiga men Jacob Ondrejka. En ung kille som jag ser mycket i. Så får han spela och få upp självförtroendet så tror jag att det kan bli en bra spelare. Sedan Jeppe Okkels också, som kom in i dag. Lite tid och självförtroende där också så tror jag att det kan bli bra, säger Jesper Karlsson.

Tränaren Jimmy Thelin vill dock inte prata namn på frågan om vem som ska ersätta Karlsson.

- Jag tänker aldrig ersättare. Varje spelare har sina egenskaper. Det blir svårt. Men jag hoppas att en annan dynamik växer fram. Jesper har gjort sin resa. Vi får hitta en annan dynamik som kan hjälpa oss skapa mål och poäng, säger Thelin.

Johan Larsson tror att det blir svårt att ersätta Jesper Karlsson, men är ändå glad över att det är just en ytteranfallare som ska ersättas.

- Vi förlorar ju vår bästa poängplockare och kanske vår bästa spelare den här säsongen. Men det är så det är i fotboll, framför allt i allsvenskan. Det är den här platsen vi har i näringskedjan. Är du bäst i allsvenskan så blir du såld. Det får vi acceptera.

- Sedan har vi ett spelsystem där det kanske är relativt enkelt att komma in i. Vi spelar relativt rakt. Våra yttrar har en ganska primär uppgift att löpa djupt. Det borde man klara av. Sedan är det klart att det ska bli en slutprodukt på det, men nu fick vi in Jeppe Okkels från Danmark och sedan har vi Jacob Ondrejka som har tagit stora steg under hela säsongen. Det är klart att du inte får samma spelare. Jag skulle ljuga om jag sa att vi kommer få samma spelare, men vi kommer att lösa det på ett bra sätt.

Vem ser du gå in direkt?

- Som det ser ut nu så kom ju Jeppe in i dag, så han ligger väl närmast till hands. Men nu blir det kanske lite mer fajt om positionen i och med att vi har tre spelare där, Rasmus Alm också som redan startar. Den trion kommer att få visa att man är värd platsen.

Är det fortfarande rimligt att vara med och hänga på Malmö FF som ligger etta?

- Nu tog vi in en poäng den här omgången. Det skiljer sex poäng och det är tio matcher kvar. Det är ingen omöjlighet. Men vi behöver vinna matcher nu, det var ett tag sedan. Vi har också haft ett ganska tufft schema nu.