Elfsborg "premiärvann" - blixtsnabb talang sänkte Häcken

Båda lagen gjorde sin första träningsmatch för säsongen och det syntes såklart att det är tidigt på försäsongen. Elfsborg spelade med nyförvärven Mathias Dyngeland, Leo Väisänen och Alexander Bernhardsson från start och Häcken startade med nytillskotten Adnan Maric, Leo Bengtsson och Jasse Tuominen.

Den första stora chansen kom efter knappt 20 minuters spel då Häckens nyförvärv Adnan Maric serverade Adam Andersson, som fick ett kanonläge från kanten men sköt utanför. Bara minuten senare fick Samuel Holmén ett bra läge i boxen, men nicken gick rakt på Peter Abrahamsson.

I 27:e minuten tog Elfsborg ledningen. Vindsnabbe Prince Isaac Kouame sprang sig fri och rullade behärskat in bollen. Häckens nye finske anfallare Jasse Tuominen skaffade sig ett bra läge med sju minuter kvar av första halvlek. Han avancerade in i straffområdet och krutade bollen tätt över ribban. Och i 43:e minuten fick lagkamraten Godswill Ekpolo ett friläge, men inte heller ytterbacken träffade mål utan sköt utanför. Kouames fullträff blev halvlekens enda.



Båda lagen gjorde många byten i paus så det var nästan två nya startelvor som ställdes mot varandra i andra halvlek. Häcken bytte in Tobias Carlsson (nyförvärv), Joona Toivio, Alexander Faltsetas, Gustav Berggren, Imam Jagne, Ahmed Yasin, Marcus Bärkroth och Gustaf Nilsson. Och Elfsborg bytte in Tim Rönning, Rasmus Rosenqvist, Eduart Iljazi, Deniz Hümmet, Simon Olsson, Gustav Henriksson, Tim Stålheden, Rasmus Alm och Anton Thorsson. Hemmalaget var nära att göra 2-0 tio minuter in i andra halvlek men Peter Abrahamsson räddade unge Eduart Iljazis avslut.



Det dröjde innan nästa chans dök upp. Men i 78:e minuten fick Ahmed Yasin en fin möjlighet att kvittera. Han testade skott från höger. Tim Rönning fick fingertopparna på bollen och gjorde en fin räddning till hörna. Elfsborg höll undan och vann med 1-0 i Rydahallen.

Startelvor:



Elfsborg: Mathias Dyngeland – Christopher McVey, Leo Väisänen, Joseph Okumu, Rami Kaib - Robert Gojani, Sivert Heltne Nilsen, Samuel Holmén - Alexander Bernhardsson, Per Frick, Prince Isaac Kouame.

Ersättare: Tim Rönning, Tim Stålheden, Gustav Henriksson, Simon Olsson, Anton Thorsson, Rasmus Rosenqvist, Eduart Iljazi, Deniz Hümmet, Rasmus Alm, Jesper Karlsson, Oliver Zandén, Frederik Holst.



Häcken: Peter Abrahamsson - Godswill Ekpolo, Johan Hammar, Rasmus Lindgren, Adam Andersson – Erik Friberg, Adnan Maric – Viktor Lundberg – Patrik Wålemark, Jasse Tuominen, Leo Bengtsson.

Ersättare: Christoffer Källqvist, Marcus Bärkroth, Joona Toivio, Tobias Carlsson, Alexander Faltsetas, Gustav Berggren, Ahmed Yasin, Gustaf Nilsson, Imam Jagne, Liam Öhrberg, Jakob Hedenquist.