Elfsborg slog rekord i gula kort: "Mitt sista kort tog jag för fansens skull"

Se när Per Frick och Jesper Karlsson blev varnade i spelaren ovan.

Elfsborg hade under lördagen inte särskilt mycket att spela för i sista omgången, men vann än dock med 2-1 mot Helsingborg och blev åtta i allsvenskan. Ett rekord som Boråslaget däremot kunde slå inför matchen var antalet gula kort under en allsvensk säsong. Tidigare hade Ljungskile rekordet med 83 gula kort, men det slog Elfsborg under lördagen med totalt 85 gula kort i år efter totalt fyra gula kort mot HIF på Olympia.

Elfsborg-anfallaren Jesper Karlsson, som blev varnad i 94:e minuten, berättar för BT att han tog sitt gula kort på övertid frivilligt. Han sparkade iväg bollen vid en HIF-frispark och gjorde det för att laget skulle sätta nytt rekord. Likadant gjorde Per Frick i sekvensen senare och blev också varnad till 85 gula kort den här säsongen.

- Mitt sista kort tog jag för fansens skull, det är alltid kul med rekord, säger han till BT.

- Jag hörde hur fansen buade när Stian (Gregersen) inte varnades och hur de jublade när Deniz (Hümmet) fick ett gult kort tidigare i matchen. Ville de ha det där rekordet så skulle de få det, fortsätter anfallaren.

Ytterbacken Simon Strand drog i år på sig flest varningar i laget, tolv stycken. Han var också avstängd i sista omgången mot Helsingborg.

Se när Per Frick och Jesper Karlsson blev varnade i spelaren ovan.