Elfsborg-spelare sågar sig själva: "Gjorde inget av det vi sa"

Redan i den fjärde minuten gjorde Djurgården 1-0, men därefter fick laget Haris Radetinac utvisad efter en kvarts spel. Det såg ut att kunna bli en öppning in i matchen för Elfsborg, men senare i den första halvleken satte hemmalaget 2-0 på straff.

Borås-laget försökte trycka upp sitt lag för att gå för en reducering och i förlängningen en kvittering i den andra halvleken, men lyckades aldrig såra Djurgården tillräckligt för att få in en boll i nät. Matchen slutade 2-0, efter att Dif stängt till i den andra halvleken genom att gå ner på en fembackslinje.

- Vi var en man mer under en lång tid och Djurgården kämpade väldigt bra, och gjorde det smart. Vi kunde inte använda det övertaget sett till antal spelare som vi hade på sättet som vi ville. Vi blev stressade alldeles för tidigt in i matchen. Vi har ett fantastiskt lag som alltid jobbar för varandra och ihop, men i den här matchen blev vi alldeles för individuella i våra beslut och fungerade inte alls som ett lag, säger Elfsborgs tränare Jimmy Thelin.

- Matchen rann i väg för oss. Det var också väldigt bra försvarat av Djurgården, men vi måste kunna göra det mycket, mycket bättre i sådana här matcher i framtiden.

Elfsborgs forward Pawel Cibicki är rejält kritisk till sitt eget lags insats.

- Djurgården var bättre och vann med 2-0. Så enkelt är det. Vi förtjänade inte att vinna, säger Cibicki.

Om den andra halvleken säger Cibicki:

- Vi skulle spela, men vi gjorde ingenting som vi sa att vi skulle göra. Vi skulle ut på kanterna, men så blev det inte. Vi spelade in i mitten, in i mitten och in i mitten. Vi följde inte vår plan alls.

Hur blir det så, att man inte följer en plan?

- Ingen aning, det är svårt att säga nu efteråt men för mig var det en enkel instruktion. Det var bara ut på kanten och köra, och sen slå inlägg på inlägg på inlägg. Men det dröjde fram till 75:e eller 78:e minuten innan vi började slå inlägg. Det är dåligt av oss.

Lagkaptenen Kevin Stuhr Ellegaard:

- Jag är mest besviken över andra halvlek. Vi var riktigt, riktigt dåliga. Som lag levde vi inte upp till det vi skulle. Vi spelade individuellt. Vi gjorde inte vad vi blev tillsagda. Varför vi inte gjorde det? Ingen aning. Det var en instruktion som vi skulle köra efter och det är inte bra att vi inte kunde lösa den.