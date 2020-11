Elfsborg vände och vann mot Norrköping - Frick matchvinnare på straff

Under lördagseftermiddagen reste IFK Norrköping till Borås för att ta sig an Elfsborg på Borås Arena. Peking kom senast från ett 2-2-resultat mot AIK samtidigt Elfsborg fick nöja sig med en poäng borta mot Varberg men laget från Borås skulle studsa tillbaka - men det var Norrköping som skulle inleda bäst.

Efter tio minuter fick Norrköping en indirekt frispark precis framför Elfsborg-målet. En frispark som Haksabanovic förvaltade på bästa sätt när han dunkade upp bollen i nättaket. Peking med tidigt ledningsmål.

Men Elfsborg skulle svara. I den 24:e minuten hittade bollen fram till en fri Simon Olsson som kunde tunnla Isak Pettersson i Peking-målet fram till 1-1. Och mer skulle komma.

Drygt 20 minuter in i den andra halvleken fick hemmalaget Elfsborg en straff efter att Larsson rivits ner i Pekings straffområde. Fram klev Per Frick som dunkade in sitt nionde mål för säsongen. En straff som Isak Pettersson var ytterst nära att rädda.

Elfsborg hade även ett gyllene läge att säta spiken i kistan i matchens sista minut, men avslutet över.

Elfsborgs vinst betyder att laget klättrar upp till en andraplats i tabellen och trycker ner Norrköping till en fjärdeplats.

Startelvor:

Elfsborg: Rönning - Larsson, Väisänen, Okumu, Kaib - Holst, Gojani, Olsson - Alm, Okkels, Frick

IFK Norrköping: Pettersson - Wahlqvist, Dagerstål, Castegren, Binaku, Fransson, Smith, Bergmann Johannesson, Thern, Haksabanovic, Levi