Elfsborg vann i Hiljemarks debut - efter klassmålen

I Oscar Hiljemarks första allsvenska match som manager för Elfsborg var Terry Yegbe nära att nicka in ledningsmålet för boråsarna mot BP redan efter två minuter. Men nicken smet just utanför stolpen.

I den sjunde minuten var det nära igen efter att Arber Zeneli stått för en klassmottagning, men avslutet träffade en BP-försvarade och gick ut till hörna.

Efter de två inledande chanserna mattades tempot av en aning och målchanserna uteblev från bägge håll under en längre period.

Men med halvtimmen spelad var det slutligen dags för Hiljemark att bevittna sitt första målfirande som Elfsborgsmanager. Då hittade Michael Baidoo ut till Simon Hedlund - som via ett oerhört vackert avslut med vänsterfoten seglade in strax under det vänstra krysset.

Med 40 minuter spelade fick BP sin första större målchans. Då fick Adam Jakobsen bollen i ett bra läge efter en snabb kontring, men Isak Pettersson stod för en vass räddning ut till hörna.

Simon Hedlund kommenterade sitt mål för Max i halvtid:

- Jag försöker bara träffa mål och den sitter ganska bra. Jag tycker att jag får en lite för lång touch, men den sitter perfekt. Den fick en fin båge, det är jag glad över, säger han i sändningen.

Hedlund kommenterade sedan Elfsborgs nya spelsystem (3-4-3).

- Det har varit lite till och från. Det är ett nytt spelsystem men jag tycker ändå att vi gör det helt okej. Men det kan absolut bli bättre till andra halvlek. Det kan det bli.

Alex Timossi Andersson i samma sändning:

- Jag tycker att det är lite för enkla bolltapp då och då. Vi får inte igång vårt spel riktigt. Det är mycket vi kan göra bättre.

Vad behöver ni göra annorlunda?

- De är väl de enkla bolltappen. Och när vi får chanserna ska vi ta vara på dem, helt enkelt.

I paus tvingades Elfsborgskuggen Sebastian Holmén till byte med skadebesvär, och ersattes av Noah Söderberg som fick en ovan position som en av tre mittbackar. Även BP gjorde ett byte i paus när Daleho Irandust ersattes av Paya Pichkah.

I minut 57 var Elfsborg när att göra 2-0, men Oumas nick på hörna gick i ribban och ut.

Två minuter senare fick Vasic en kanonchans för BP - men avslutet mitt framför mål gick just utanför stolpen.

Med åtta minuter kvar att spela utökade Elfsborg sin ledning. Den har gången var det Hedlund som spelade fram Baidoo - som i sin tur stod för ett oerhört vackert avslut i nät utanför straffområdet.

Bara minuter senare stod inbytte Eggert Gudmundsson för en vacker dribblingsräd - innan han placerade in slutresultatet 3-0.

- Det var kul, skönt och positivt. Det är väl de tre orden jag skulle beskriva det med, säger Oscar Hiljemark efteråt.

Elfsborgsmanagern tycker att laget var som bäst i början av den andra halvleken.

- Första 15-20 är vi extremt bra. Då sätter vi oss fullständigt på kampen. Sen vet jag inte riktigt vad som sker, om det är nerver eller om det är gamla vanor, men vi hamnar lite för lågt och tappar kommandot.

- I mångt och mycket var det väldigt, väldigt bra. Vissa detaljer måste vi fortsätta jobba på, men det kommer ta lite tid för det är mycket som är nytt för grabbarna.

Hur långt ifrån där du vill att ni ska vara är ni?

- Väldigt långt. Vi har jobbat ihop i två och en halv vecka. Det finns vissa saker som är extremt bra, både individuellt och som lag.

Vad är du mest nöjd med?

- Jag tycker att boxförsvaret är extremt bra. Vi möter en av allsvenskans absolut bästa anfallare just nu (Nikola Vasic) som de mer eller mindre löser galant. Jag är väldigt, väldigt nöjd med det.

Startelvor:

Elfsborg: Pettersson - Holmén (Söderberg 46), Henriksson, Yegbe - Hedlund (Frick 85), Zeneli, Ouma, Hult - Qasem (Kaib 73), Baidoo (Gudmundsson 85), Zeneli (Jebara 66).

BP: Sidklev - Jensen, Björkander, Abrahamsson, Christensen (Botchway 78) - Timossi Andersson, Fritszson, Odefalk, Jakobsen (Örqvist 82) - Irandust (Pichkah 46), Vasic.