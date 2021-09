Elfsborg värvar från israelisk storklubb

Det har spekulerats länge. Men nu är det klart att Elfsborg plockar in 24-årige Emmanuel Boateng. Övergången har varit klar en längre tid, men under fredagen anlände ghananen till Borås och ansluter direkt till Elfsborg.

- Det känns väldigt bra. Jag har redan träffat väldigt fina människor som välkomnat mig in i laget så just nu känns det bra att äntligen vara här. Jag vet att IF Elfsborg är en av de största klubbarna här i Sverige med en fin historia så för mig kändes detta som ett självklart val. Jag var väldigt glad när jag för över en månad sedan visste att jag skulle komma hit, men på grund av hela situationen med mitt VISA så blev min ankomst hit fördröjd. Men nu är jag här och det är det viktigaste för mig, säger han.

ANNONS

Mittfältaren beskrivs som en tvåvägsmittfältare och lämnade hemlandet för spel i Isreal och storklubben Hapoel Tel Aviv. Efter en tyngre tid där förklarar han klubbvalet.

- Vad som fick mig att välja IF Elfsborg var sättet som de spelar sin fotboll på. De gillar att hålla i bollen och bestämma tempot själva och även i sitt hårda kontringsspel. Jag känner att det är ett spelsätt som passar mig väldigt bra.

Elfsborg ligger fyra i allsvenskan, tre poäng bakom serieledande AIK. Kontraktet är skrivet över säsongen 2025.

- Att vi lyckats rekrytera en spelare av Emmanuels kaliber känns väldigt bra. Det tyder på att Allsvenskan som liga och IF Elfsborg som klubb har stor attraktionskraft, säger klubbchef Stefan Andreasson.