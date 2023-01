Elfsborg vill förlänga med Ondrejka: "Någon gång vill man ju ta steget ut"

Efter imponerande insatser på försäsongen, både i träningsmatcher och i Svenska cupen, så förutspådde många att Jacob Ondrejka skulle få ett genombrott och ta allsvenskan med storm.

Men så blev det inte riktigt.

- Jag startade riktigt bra och gjorde det bra i Svenska cupen, och började ganska starkt i allsvenskan, men fick inte med någon poäng. Sedan under säsongen vet jag inte riktigt vad som hände. Det gick dåligt för laget och så gick det även dåligt för mig. Jag var inte bra. Det var inte toppen där. Men i slutet av säsongen började jag komma igång igen och gjorde en del poäng och var delaktig och gjorde fler mål. Jag önskade att det inte tog slut där utan att vi hade fortsatt.

ANNONS

Det blev fyra mål och fyra assist för den 20-årige yttern. Ett facit som han inte är helt nöjd med.

- Nej, men man ska aldrig vara helt nöjd heller. Då är man ju klar. Men jag har lärt mig en del under det här året, vad man ska göra och inte ska göra. Hur man ska göra för att bli bättre. Det kan ha varit bra för mig att få uppleva det nu, att ibland går det upp och ner, säger han.

Men att det finns kvalitet råder det inget tvivel om, i alla fall inte för Janne Andersson. Ondrejka är nämligen med i landslagets januaritrupp som just nu befinner sig i Algarve.

- Jag hade faktiskt fått en förvarning om att jag kunde komma med. Men jag trodde inte på det helt och hållet. När det väl kom så var det kul, säger han och fortsätter:

- Det har känts bra på träningarna här, men samtidigt har vi bara varit här i några dagar.

ANNONS

Hur tänker du inför årets säsong?

- För min del hoppas jag att det blir bättre än förra året. Att det blir fler poäng, fler mål och assist. För laget så hoppas jag att vi kommer topp tre och tar en plats till Europa. Det är något vi siktar på.

Ondrejka har bara ett år kvar på kontraktet och under året har det ryktats om intresse från AZ och Besiktas.

- Jag sitter bra som jag gör. Jag trivs i Elfsborg, säger han.

Vill du förlänga eller hur tänker du?

- Man vill ju bli så bra som möjligt och då är ju inte Sverige det bästa att vara kvar i hela livet. Så någon gång vill man ju ta steget ut. Sedan får man se när det blir, om det blir nu i vinter, i sommar eller nästa vinter eller sommar. Jag har ingen stress. Jag är ändå bara 20 år.

Vad vill Elfsborg, har du pratat med klubbchefen Stefan Andreasson?



ANNONS

- Jag har haft snack med honom. Elfsborg vill förlänga.

Sverige-Island ses på Sportkanalen och C More. Matchen har avspark klockan 19.00 under torsdagen. Sändningsstart klockan 18.30.