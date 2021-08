Elfsborgare missar mötet med Hammarby: "Chansar inte med honom"

Försvararen Maudo Lamine Jarjué anslöt på lån till Elfsborg från den österrikiska klubben Austria Wien i februari i år. Det efter att Borås-laget sålt backen Gustav Henriksson till Wolfsberger.

Sedan dess har det blivit en hel del speltid för 23-åringen, som dock åkte på en hjärnskakning i samband med att han åkte in i en reklamskylt under en allsvensk match i mitten på augusti. Och inte blir det någon comeback under söndagens möte med Hammarby.

- Vi chansar inte med honom. Vi följer de grundläggande regler som finns efter huvudskada och går efter hjärntrappan för att han ska komma tillbaka. Då kan han inte vara med mot Hammarby, säger manager Jimmy Thelin enligt Borås Tidning.

Elfsborgs lagläkare Matilda Lundblad skriver bland annat följande i ett SMS till BT angående försvararens skadeläge:

”Han är inte matchklar till Hammarby. Maudo fick en hjärnskakning och hade lätta symtom i början. Han mår bra och vi kommer att stegra träningen långsamt och ta det dag för dag nu."

Elfsborg ställs mot Hammarby på Borås Arena i morgon (söndag) 15.00.