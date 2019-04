Elfsborgs sämsta publiksiffra på Borås Arena: "Man slår i botten - sedan vänder man"

Elfsborg flyttade, inför allsvenska säsongen 2005, in på Borås Arena. Under första säsongen hamnade hemmasnittet på 10 745 åskådare och året efter var snittet på över 12 000 åskådare per match. Men under 2008 var snittet för första gången under 10 000 och sedan dess har det dalat. Under 2016 landade hemmasnittet för första gången på under 8 000 åskådare per match och i fjol för första gången under 7 000 åskådare med ett snitt på 6 317 sålda biljetter per match.

Elfsborg besegrade i går Gif Sundsvall med 3-1 på hemmaplan, men sålde "endast" 4 358 biljetter till matchen. Det var sämsta noteringen för en allsvensk match sedan laget flyttade in på Borås Arena och utraderade tidigare bottennotteringen på 4 483 sålda biljetter från i fjol mot Dalkurd i serien.

Klubbchefen Stefan Andreasson vill ändå var positiv, då han menar att det var en bra stämning under matchen på arenan.

- Vi har haft betydligt högre publiksiffror och publiksnitt. Vi har varit uppe på 12 500 och nere på 6 500 och det är självklart att vi vill ha full arena på varje match om det går. Det är som alltid hårt jobb, upp på tå och fundera på vad man kan och inte kan göra. Vi jobbar med det, säger Andreasson till Fotbollskanalen.

- Men om du pratar om gårdagen, den stämningen som var i går. Det är vad det handlar om, att det ska vara stämning på en arena. Vi har en arena som tar 16 500 (åskådare), vilket är väldigt mycket för en befolkning på 100 000 plus. Det är 16, 17 procent av befolkningen. Det är en utmaning att fylla arenan och ha ett snitt på 10 000 eller mer. Det är viktigt att förmedla att stämningen uppfattades som positiv. Det är mycket vad det handlar om, hur de upplevede det och vad de sprider. Vi har jobbat med övertäckare på ett klokt och bra sätt, vilket gör att vi trycker ihop publiken mer på nedre sektionen, vilket gör att stämningen, som i går, var bra på arenan. Det är en del i det för att lyckas och inte bryta ihop och prata negativt om att det är sämsta siffran. Då kommer det absolut inte mer folk, fortsätter han.

Andreasson menar även att Elfsborgs tidigare publiksiffror med över 10 000 åskådare mellan 2005 och 2007 och likaså under 2011 och 2012 är väldigt bra med tanke på antalet människor som bor i Borås med omnejd.

- För oss handlar de om att de på plats får en bra upplevelse på alla sätt, både på plan och utanför med en stämning. Då kommer vi att lyfta eller få mer publik. Sedan kan man fundera vad som är rätt mål vad gäller publiksiffror utifrån Borås befolkningsmängd. Vi har varit uppe på 12 500 och 10 000, vilket är makalöst. Då får du nog titta på hela Europa om du ska slå det sett till befolkningsmängd. Det beror på hur man ser på det. Om du har en negativ dag kan du tycka att det är för dåligt och kris, men ser du på det på ett mer övergipande sätt är det väldigt många i Borås som går på fotboll.

Däremot har frågan förstås varit prioriterad efter senaste årens minskade publiksiffror.

- Ja, det har varit en prioriterad fråga från styrelsen och i organisationen jag jobbar med. Vi har till viss del varit bortskämda med sportsliga framgångar och en ny arena som gav uppsving. Nu håller vi på med en uppgradering av arenan som behövs efter 13 år, men det löser inte allting. Sedan är det en del i att vi tror att vi ska gå uppåt igen, att det blir bättre faciliteter och lokaler, men det löser inte allt. Det är många saker.

Har ni jobbat på något speciellt sätt i år med publikrekrytering?

- Vi har ett gediget och långsiktigt publikstrategiarbete med olika ansvarsområden och i det finns det olika målgrupper, att kategorisera matcher, rätt prissättning och att de som köper biljetter kommer på matcher. Vi redovisar också sålda biljetter, vilket vi absolut inte är ensamma om i Sverige, och sedan är utmaningen att de som köper biljetter ska vara på plats. Jag är övertygad om att vi kommer att se att det blir bättre redan nu i år. 4 000, 5 000 nu är mer folk än 5 000 förra året, säger han.

- Men det finns ingen "quick fix" i det. Vi gör allt vad vi kan och försöker. Det är bara att sprida den positiva stämningen genom varje person som är här. Om vi ska tillbaka sportsligt och publimässigt behöver vi hjälp från stan. Med publiken tillbaka och sponsorer ska vi tillsammans försöka utmana flera gånger till och i det är det klart att det behövs en publik på en viss nivå. Men det är klart att vi har haft makalösa tio år sportsligt och med publik. Det kommer, som alltid, en dipp, vilket är nyttigt och sedan hanterar man den på bästa sätt, både sportsligt och ekonomiskt. Vi tror att man slår i botten och sedan vänder man. Det är där vi är nu och det är jag övertygad om. Då vänder vi både sportsligt, publik- och ekonomimässigt.

Är din känsla att det kommer vända publikmässigt den här säsongen?

- Ja, det är klart att vi tror på det. Sedan är frågan vad som är godkänt vad gäller städer och siffror. Det finns en historia med siffror och sedan finns det en befolkningsmängd. Det gäller väl, utifrån befolkningsmängd, att hitta rätt mål och nivå i det, men det är klart att vi har högre mål än 4 300 på matcherna.

Vad är Elfsborgs mål gällande publiksnitt?

- Du behöver hitta rätt mål och vision för att få en drivkraft i föreningen också. Det får inte vara för mycket fördömande. I år blev det sämsta publiksiffran, men om vi faller i den stämningen internt, så blir det inte bra. Vi måste se det positivt och realistiskt. Vi är inte nöjda utifrån att vi är en fotbollstokig bygd och har varit uppe på mer än tio procent av befolkningen, vilket är galet bra, säger han.

- Det är klart att vi siktar, men det är långsiktigt och då får man inte bryta ihop om man har fem eller sex procent av befolkningen på matcherna heller. Det går att jämföra med andra städer. Det är viktigt att vi jobba med det och är uthålliga kring vad som är bra och inte bra. Det är viktigt att, de som var på plats i går, lämnade arenan med en bra känsla och sprider det på stan och till sina nära, så kommer det också göra att det kommer mer folk.

Källa för publiksiffror: Svenska Fotbollförbundets hemsida.