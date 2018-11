Elfsborgs sämsta säsong på över 20 år: ”Många motgångar på vägen i år”

I dag blev det klart att Elfsborg slutar på plats tolv i årets allsvenska, med endast 30 poäng på 30 matcher. Inte sedan 1996 har föreningen varit utanför landets tio bästa lag, och det året berodde det på att de låg i den näst högsta serien.

Senast de tog 30 poäng eller färre i allsvenskan var 2001, men det året spelades endast 26 omgångar. Efter förlusten mot Malmö FF skulle tränaren Jimmy Thelin summera lagets svaga 2018.

- Det har varit många motgångar på vägen. Vi har haft en idé om var vi vill någonstans, men inte nått dit.

- Det har varit mycket runt klubben, men inne i klubben och de som har stöttat oss även i motgång har hela hållit samman och pushat framåt så att vi klarar av den här säsongen.

Förutom poängsamlingen har Elfsborg inte ens ett snitt ett mål per match framåt, detta trots att de har kvar en hel del från de trupperna som gjorde 59 mål under 2015, 58 mål under 2016, och 53 mål under 2017.

Thelin sa att inga fler truppbeslut har blivit tagna för 2019, där Viktor Prodell och Chinedu Obasi är de som har utgående avtal den här vintern. Laget har sin egen säsongsavslutning på torsdag och först efter det ska de börja att agera.

- Under vintern krävs det mycket arbete av oss för att vi ska ta några kliv till. Det jobbet har pågått successivt under säsongen, men framför allt nu när säsongen är slut kan vi samlas allihopa och lägga rätt pusselbitar till rätt plats till nästa säsong.

- Vi har varit ganska ojämna under matcherna och mellan matcherna. Ganska mycket upp och ner i prestationerna. Det är största utmaningen för oss, att hitta rätt balans.