Elfsborgs tunga tapp - HBK vände med tre raka mål

Elfsborg fick en sann drömstart hemma mot Halmstad under måndagskvällen. Det hann inte gå mer än 23 sekunder innan Per Frick hittade nätet efter fint förarbete från Jacob Ondrejka som avancerade i plan och släppte ut bollen till höger.

Frick sköt mellan benen på HBK-försvarare och Malkolm Nilsson Säfqvist var chanslös i HBK-målet när bollen rullade in nere vid bortre stolpen.

Hemmalaget utökade efter knappa kvarten när Marokhy Ndione vann bollen i offensivt straffområde för Johan Larsson som hittade Jeppe Okkels med ett lågt inspel på bortre stolpen.

Innan första halvlek var slut hann dock Halmstad reducera till 2-1 efter en frispark från Amir Al-Ammari som gick direkt i mål under Tim Rönning.

Tio minuter in i andra halvlek kom också kvitteringen när Marcus Antonsson vände upp i straffområdet och tryckte in 2-2 med sitt fjärde ligamål för säsongen. Men Halmstad nöjde sig inte där - för i den 88:e minuten fullbordade Sadat Karim vändningen när han kom fri och tryckte in 2-3 bakom Rönning med sitt första allsvenska mål.

- Det är helt jävla horribelt, under all kritik. Vi har bara oss själva att skylla på, det är för dåligt, säger Elfsborgs Johan Larsson till Discovery+ efteråt.

Han fortsätter:

- Vi måste ju hantera det bättre. Nu är det andra hemmamatchen där det händer (att Elfsborg tappar 2-0). Jag har svårt att hitta ord just nu och känner att jag tackar för mig innan det blir för mycket.

Halmstad, vilka gick in i kvällen på negativ kvalplats, tar nu ett skutt uppåt i tabellen samtidigt som Elfsborg tappar viktiga poäng i toppen.