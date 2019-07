Elm tillbaka i träning - öppnar för spel mot Djurgården: "Är hoppfull"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Rasmus Elm spelade från start i Kalmar FF:s förlustmatch mot AFC Eskilstuna i lördags. Men i slutet av matchen fick stjärnan utgå då han åkte på en tuff smäll på mittplan.

Nu några dagar senare är Elm tillbaka i träning och han utesluter inte spel mot Djurgården på måndag.

- Jag är hoppfull, säger han till Barometern.

- Knäet är fortfarande lite svullet, det känns lite svullet men är ändå okej. Det är nog ingen fara, eller det är ingen fara.

Trots att Elm öppnar för spel mot Dif vill han vara försiktig och se hur knäet reagerar på träningarna i veckan.

- Vi får ta det dag för dag nu och se hur det reagerar. Jag provocerade knäet lite i går och det klarade det av. Nu var det lite fotboll, med riktningsförändringar och sträckningar så får vi se hur det reagerar på det, säger han.

