Elms reaktion på Djurgårdens tränarlösning: "Totalt oväntat"

Turerna har varit många. Men under måndagen stod det till sist klart att Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf får lämna sina uppdrag som tränare för Djurgården.

Under tisdagsförmiddagen meddelade klubben att det blir Roberth Björknesjö som leder laget under återstoden av säsongen. En rekrytering som förvånar Fotbollskanalens allsvenske expert, Viktor Elm.

- För mig är det totalt oväntat, säger Elm och fortsätter:

- Man behöver få in en ny röst och sedan hade det varit svårt för vem som helst att göra så stora förändringar på tre allsvenska matcher och det som är kvar i Conference League.

Vad kan Djurgården förvänta sig av återstoden av säsongen?



- Jag tror att de kan förvänta sig att det kommer ge effekt i form av att alla spelare skärper till sig lite. Man får en ny chans att visa upp sig och det ger extra energi. Det blir inte slentrianmässigt, som det kan bli till och från, spelarna blir mer alerta och det blir något annat helt enkelt.

Om vi ser rent resultatmässigt, vad går det att förvänta sig?

- Jag tittade lite på spelschemat och såg att de har Västerås, Halmstad och Norrköping kvar. Där bör de ta minst sex poäng. Jag tror att de kan göra det, men det hade de nog kunnat göra med Kim och "Tolle" också. Men i och med att klubben gör den här förändringen får man väl tro att det blir lite bättre spelmässigt.

Elm har själv en lång spelarkarriär bakom sig och har vid flertalet tillfällen haft interimtränare. Men han är övertygad om att det inte går att förvänta sig stordåd på så kort tid.

- Det är väldigt svårt att komma in under en så pass kort tid. Den nye tränaren hinner inte implementera sin filosofi fullt ut. Det handlar i stället om att tränaren väljer ut de spelare som passar in i filosofin, bygga upp något som är ganska enkelt och sen trycka på några enklare saker, summerar Viktor Elm.