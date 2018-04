Elva TFF-spelare kan göra allsvensk debut mot Blåvitt: "Först nu är jag redo"

Vilken startelva Trelleborgs FF än väljer i premiären mot IFK Göteborg så kommer den att innehålla minst fyra allsvenska debutanter. Blott åtta spelare i hela truppen – varav en är långtidsskadade Mattias Håkansson – har tidigare spelat matcher på den här nivån.



Anton Tideman, en av truppens äldsta spelare trots att han bara är 25 år, är en av spelarna med debutchans då han lär starta som vänsterback.



- Alla tar vi olika vägar. En del kommer fram tidigt och klarar av det. En del kommer fram tidigt och klarar inte av det. Jag har behövt ta min väg, min resa för att få erfarenheten att klara av det. Det är nog först nu jag är redo för allsvenskan.



Trelleborgs trupp innehåller nästan uteslutande spelare som gjorde starka säsonger i superettan 2017 och som nu ska visa upp sig ordentligt i allsvenskan, som exempelvis andra debutanter som Marko Johansson, Erik Andersson, Deniz Hümmet, och Oscar Johansson. Tideman är också en av spelarna som tidigare tillhörde en allsvensk klubb, men utan att få speltid. Han var en period i Halmstads BK:s organisation där han inte kom längre än till bänken.



- Det är en ganska känslig ålder, 18-19 år. Man är ivrig och hungrig och tycker att man ska spela, samtidigt som man efter några år nu med den erfarenhet man skaffat har insett att man inte var riktigt redo.



- Samtidigt står man i ett ställningstagande. Antingen bryter man ner och kanske inte kommer upp på en liknande nivå igen, eller så försöker man hitta en annan väg och ger sig fan på att man ska nå allsvenskan igen.



Han var efter Halmstadtiden några månader i Oddevold vilket följdes av ett år som mestadels bänkspelare i Ljungskile. Han var då 23 år och den enda frekventa seniormatchningen han hade fått var som tonåring i Laholm. Han tog sedan ett år som ordinarie i Varberg, hans femte klubb på fem år.



Han hade svårt att fasta i en enda klubb och det blev också klubb nummer sex inför 2016: Trelleborg. Efter två säsonger som ordinarie är han kvar i klubben med ett nyskrivet treårskontrakt.



- 2017 var året då allt föll på plats. En helhet. Min tredje riktiga säsong i superettan då jag inte spelade så mycket i Ljungskile innan det.



- Du har så mycket boll (som ytterback i Trelleborg), du ställs inför många beslut. Det är otroligt roligt samtidigt som fotbollen har blivit mycket modernare i Trelleborg. Att det krävs att du klarar av att dels anpassa dig till fler sorts uppställningar hos motståndarna, dels att du klarar av att spela ett annat spel själv också.



Trots Trelleborgs uppflyttning är det en sak som föreningen fortfarande letar efter. ”Fritz” Persson, Magnus Andersson, och Kristian Haynes la av efter 2017. Salif Camara Jönsson kommer göra rehab under förmodligen hela säsongen.



Det har blivit lite av ett vakuum efter ledartyper. När tränaren Patrick Winqvist skulle peka på två möjliga ledarersättare så var det dels Alexander Blomqvist (23 år och lagkapten), dels Tideman.



- Ledaregenskaperna har jag nog alltid haft med mig. I ungdomslag, i Halmstad var jag lagkapten i U19 och U21, så det har legat naturligt för mig.



- Det märks självklart av (att de fyra spelarna är borta), men samtidigt sker det förändringar i gruppen. Fler spelare måste kliva fram och ta ansvar. Utvecklingen får inte stagnera och då kommer man i sådana här lägen, och då hoppas jag att jag är en av dem som kliver fram.



Har du märkt av fler spelare som tagit kliv framåt där?

- Det är många av de lite äldre som försöker ta ansvar. Marcus Pode har varit här länge, Zoran Jovanovic har varit här länge, Robin Nilsson har varit här länge. De bidrar med sin erfarenhet.



- Men är ingenting man bara kan bestämma. Det får man nog känna av vilka som kan vara med och driva gruppen framåt hela tiden. Dels i det dagliga arbetet där vi måste utmana oss varje dag för att närma oss den nivån som krävs i allsvenskan. Driva på träningar, fixa en härlig jargong i omklädningsrummet, samtidigt som kravbilden vi har på oss själva och laget också uppnås.



Trelleborgs FF och IFK Göteborg möts i dag klockan 17.30. Matchen sänds i C More och kan streamas på cmore.se.



Trelleborgs trupp: Marko Johansson, Dennis Petersson, Victor Nilsson, Dennis Hadzikadunic, Alexander Blomqvist, Lasse Nielsen, Anton Tideman, Erik Andersson, Sebastian Ohlsson, Oscar Johansson, Johan Brannefalk, Robin Nilsson, Zoran Jovanovic, Marcus Pode, Felix Hörberg, Noah Christoffersson, Ottar Magnus Karlsson, Deniz Hümmet



Noterbar frånvaro: Salif Camara Jönsson, Mattias Håkansson, Jacob Palander, Furkan Motori (långtidsskador), Albin Nilsson (skada), Freddie Brorsson



IFK Göteborgs trupp: Pontus Dahlberg, Erik Dahlin, Emil Salomonsson, David Boo Wiklander, André Calisir, Carl Starfelt, Sebastian Eriksson, Billy Nordström, Victor Wernersson, Amin Affane, Mix Diskerud, August Erlingmark, Vajebah Sakhor, Sebastian Ohlsson, Tobias Hysén, Gustav Engvall, Elias Mar Omarsson, Giorgij Charaisjvili



Noterbar frånvaro: Patrik Karlsson Lagemyr (skada), Kristopher da Graca, Mikael Ingebrigtsen