Elyounoussi har blivit AIK:s Milner: "Jag är bäst som forward - men ska inte gnälla"

Den här säsongen inledde Tarik Elyounoussi som forward. Men sedan en tid tillbaka har norrmannen flyttats ner på mittfältet och när AIK satsade "all in" mot Sirius i andra halvlek för någon vecka sedan placerades han på kanten. Mot Häcken under onsdagen (AIK vann med 1-0) bytte tränaren Rikard Norling spelsystem från 3-5-2 till 4-3-3, och då spelade Elyounoussi på mittfältet.

- Vi frigjorde väl lite mer offensivt. Men det är inga stora förändringar. Jag tycker att vi gjorde det bra. Det är bra att vi kan spela på flera olika sätt, säger 31-åringen.

Elyounoussi menar att formationsskiftet inte förändrade något när det gäller hans egen roll.

- Ingenting. Vi på mitten på spelade på samma sätt.

Hur är det för dig att ha fått spela i lite olika roller och olika positioner?

- Kalla mig James Milner (Liverpool-spelare). Jag spelar över allt. Nej, men jag vet inte. Jag vill bara hjälpa laget och säger tränaren till mig: "Jag vill att du spelar där", då gör jag det. Jag försöker göra det bästa av läget. Men de som känner mig vet att jag är bäst som forward. I sådana här lägen får jag bara göra jobbet.

Elyounoussi försöker se positivt på det faktum att Norling använder honom på många olika sätt.

- Han litar på mig. Det är ju därför han gör som han gör. Han vet att jag kommer göra ett bra jobb oavsett. Jag får ta det som en komplimang. Jag ska inte gnälla. Jag ska göra ett jobb för laget. Det viktigaste är att vi vinner. Sen stärker jag väl inte mina aktier om jag ska visa upp mig för andra klubbar eller så. Men det viktigaste är att vi vinner, säger han.