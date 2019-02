Elyounoussi om formsvackan – berättar vad Norling sa som fick allt att lossna: "Det var nice"

Inför den förra säsongen värvade AIK Tarik Elyounoussi vars senaste klubbadress var Olympiakos. En tung värvning och förväntningarna var väldigt stora.

Tarik tog en startplats i anfallet, gjorde åtta mål och fyra assist när AIK vann guld, men fick inte riktigt lika mycket kredd som andra lagkamrater, som Kristoffer Olsson, Henok Goitom, Sebastian Larsson och Enoch Kofi Adu – och han fick heller ingen plats som en av de nominerade till årets anfallare.



Efter torsdagens träning i Dubai berättar Tarik Elyounoussi för Fotbollskanalen att han ändrat spelsätt, om den jobbiga svackan i somras och att han tror att han kommer att göra en bättre säsong i år.



- Det känns klart bättre nu när man har haft ett helt år och kommit in i systemet. Jag känner också att jag har blivit bättre. Bättre på hur vi ska spela, säger han.



Om du summerar din förra säsong – tycker du att den var bra hela vägen?

- Nej det var en period i mitten där som inte var så bra. Men så kan det bli. Jag hade stora problem med att anpassa mig till konstgräs. Den anpassningen kopplat till mycket spel med klubblag och landslag gjorde att det tog en del på kroppen. Nu hoppas jag att jag har lärt mig att spela på konstgräs. Innan jag kom hit så hade jag inte spelat på konstgräs sedan 2012. Nu har jag fått ett år på mig att lära mig känna det underlaget.

- Men om jag ska summera snabbt så var det bra i början, sämre i mitten och okej i slutet. Sedan är det ju så att alla hamnar någon gång under en säsong i en dipp. Det är normalt. Det är ingen som har formtopp hela tiden. När man hamnar i dippen så gäller det att så snabbt som möjligt ta sig ur den. För mig handlar det om att ta hand om min kropp. Om jag är frisk så vet jag att jag kan leverera. Om jag inte är helt frisk så blir det problem. Så jag hoppas att kroppen håller. För det kommer att bli mycket matcher med allsvenskan, cuper och landslaget.

Du kom som en väldigt stor värvning – gillar du den pressen?

- När man är spelare på toppnivå så lever man med press oavsett. Så är det bara. Sedan är det individuellt hur man hanterar press. Den enda pressen som jag har är den jag lägger på mig själv. Jag vill vinna. Jag älskar att vinna. Det är den pressen som jag lägger på mig. Hur ska jag vinna? Hur ska jag hjälpa laget att vinna?



- Det var det som gjorde att jag kom hit till AIK. Jag kände att en så stor klubb som AIK är, men vad fan har den klubben inte klarat av att vinna SM-guld för? Det var en fantastisk utmaning för mig. Att komma till en klubb som har potentialen men som ändå inte har lyckats. Jag ville vara med på det. Det var den pressen jag hade på mig.



Tarik Elyounoussi berättar att han har ändrat spelstil och att han därför tror att många blev överraskade över hur han var som spelare.



- Jag tror kanske att de flesta trodde att jag var en dribbler. Det är nice och det är show att kolla på sådant, men i slutändan är det seger och tre poäng som gäller, och jag är den typen som gör allt för tre poäng. Jag vill hellre vinna matcher och få tre poäng för laget än att göra snygga grejer.



- Innan tänkte jag annorlunda och ville göra snygga saker, men nu är det insatsen som räknas. För det kan hända ofta att man har en dålig dag på jobbet, touchen sitter inte bra, det taktiska kanske inte sitter, men för mig är insatsen det viktigaste. Man ska känna sig stolt över att bära en tröja och veta att det finns sjukt många människor som älskar den här tröjan och klubben, och det minsta man kan göra då är att göra allt för laget. Sedan kommer formen, touchen, göra poäng, mål, assist. Det är den pressen jag lägger på mig, att jag vill hjälpa laget och bidra till att vinna.



Tidigare i veckan gjorde vi en intervju med Rikard Norling där han bland annat sa att du är en jäkla taktisk spelare – håller du med om det?

- Jag var ju mer show innan, men när jag har blivit äldre så har jag förstått vad det innebär att vara fotbollsspelare, och det är att vinna. Så enkelt är det. Jag kommer ihåg förra året. Jag hade spelat fem-sex matcher utan att göra mål. När man är en forward som inte har gjort mål så blir det snack och jag kommer ihåg på en träning där när ag var irriterad och Rikard såg det.



- Då kom han och frågade hur det var med mig. Jag sa att jag var besviken, att jag är forward och måste ju göra poäng och mål. Då sa han bara: jag skiter i om du gör mål eller inte. Du ska veta att för mig är inte det viktigaste att du gör mål utan det är jobbet du gör för laget.



- Så det är det som han värdesätter mest, framför mål liksom. Då hajade man till lite. Det är nice att få en sådan komplimang och det gjorde något med mig. Det var som att något gick upp för mig. Det viktigaste är ju vad min tränare tycker och inte vad andra säger. Men han sa så och i nästa match så gjorde jag mål direkt och sedan fortsatte jag att göra poäng. Fotboll är psykologiskt.

I intervjun sa Rikard också att det inte skulle förvåna om vi i år ser en bra spelare bli ännu bättre i dig – hur ser du på det?

- Det tror jag också. Först och främst så kan kroppen hantera konstgräs bättre nu. Förra året när jag kom så hade jag stora problem när vi tränade på Skytteholm, men nu känner jag att det går bra. Det är ett bra tecken på att kroppen har klarat av att hantera det. Förr året blev det därför att man fick flera små problem, att man kände av något och missade träningarna i en vecka. Man får inte kontinuitet då. Nu både tror och hoppas jag att kroppen kommer att hålla bättre, och om den gör det så vet jag att jag kan prestera bra.

Ni vann förra året, finns det någon risk att ni inte är lika hungriga på att vinna nu?

- När vi vann guldet så var det mission completed för oss, men man är inte nöjd där, man vill vidare.

- Jag fick en fråga om jag fortfarande har ambition att spela i Europa och då sa jag att jag har det i AIK. Det är min utlandsdröm, att kunna spela i Europa igen och då med AIK. Så nu ska vi ta nästa steg och ta oss till Europa och visa vad AIK är.



Har ni tillräckligt bra lag och trupp för att vinna guld igen?

- Ja det tror jag absolut. Vi har inte tappat så många spelare. Daniel Granli verkar vara en bra spelare och vi försöker få in honom i systemet så fort som möjligt och samma sak gäller med Saku Ylätupa som är en ung kille med talang. Jag tycker att vi är bättre rustade i år än vad vi var förra året.

Att ni var för destruktiva och vill bättre off – delar du den uppfattningen?

- Vi där framme vill ju gärna anfalla hela tiden. Jag vill att vi ska köra framåt hela tiden. Men det hänger ju ihop med de andra lagdelarna. Men det är klart att vi vet vad vi har gjort bra, vad vi har gjort mindre bra och vad vi kan förbättra.

Håller du med Rikard om att ni var för destruktiva och och behöver förbättra offensiven?

- Det är klart att det beror ju på vilka vi möter också. Om vi spelar mot Sundsvall eller Norrköping som är bra på att spela så kan man inte alltid pressa högt utan man måste vara smart också. Men det var några matcher förra året som vi borde ha vunnit enklare, men där det kanske blev oavgjort.



- Örebro hemma hade vi 1-0 men så blev det 1-1. Sundsvall 0-0 trots att vi hade flera bra lägen men klarade inte av att punktera matchen. Så jag tror att vi har förbättringspotential där, att vi måste döda matcherna. Speciellt om vi leder med 1-0, att vi då ska gå för 2-0 och 3-0. Inte göra så att det blir spännande.

