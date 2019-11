Elyounoussis missnöje med AIK: "Väldigt besviken över det"

Tarik Elyounoussi är besviken över AIK:s säsong. Norrmannen menar att klubben borde förstärkt mer. - Jag är väldigt besviken över att klubben inte hämtade in fler spelare, säger Elyounoussi till TV2 Norge.

Efter fjolårets guld blev 2019 en stor besvikelse för AIK med en fjärdeplats. Lagets bästa målskyttar, Henok Goitom och Tarik Elyounoussi - båda med elva mål - hade utgående kontrakt. Den förstnämnde har förlängt, men för Elyounoussi är det desto mer osäkert.

- Vi får se vad som händer. Vi har en viktig match i cupen sen får vi se. Vi får sätta oss ner och gå igenom säsongen. Det är mycket som måste förändras. Det är mycket man kan peka på som kan bli bättre till nästa år. Sen får vi se. Klubbens ambitioner, lagets ambitioner, mina ambitioner. Vi får se, sa norrmannen efter den sista omgången mot Sundsvall.

Nu är Elyounoussi på landslagssamling med Norge. När norska TV2 frågade om framtiden så är 31-åringen besviken på AIK:s agerande under säsongen.

- Vi har en väldigt god dialog. Men jag måste få veta var klubben står och vilken typ av ambitioner klubben har. Kommer det in nya spelare och så vidare. Det är mycket som måste förändrats, för det har varit en väldigt frustrerande säsong. Vi måste få in nya spelare, för vi har egentligen en tunn trupp. Jag är väldigt besviken över att klubben inte hämtat in flera spelare, säger Elyounoussi.

Om intresset för honom säger norrmannen:

- Det har varit mycket intresse, men inte något helt konkret ännu. Det har varit mycket prat fram och tillbaka, men jag har sagt att jag inte vill höra något före det finns något konkret.