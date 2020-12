En av Sef:s största partners är ett spelbolag: ”Känsligt – det har jag förståelse för”

Sedan starten av 2020 har Svensk Elitfotboll haft ett partnerskap med spelbolaget Unibet värt minst 780 miljoner kronor över sex år. Dessförinnan hade man under hela 85 års tid starka band till det statliga spelbolaget Svenska Spel. Avtalet med Svenska Spel gav över 90 miljoner årligen.

Samtidigt som alltså problematiken bland elitidrottsmän som har svårt att kontrollera sitt spelande visat sig vara stor så syns Unibets gröna logga ihop med allsvenskan och superettan, i många sammanhang. ”Månadens spelare” presenteras av Unibet, deras logga syns på varje spelares matchtröja, den syns på reklamskyltar – och akademisatsningen heter numera Unicoach i stället för Tipselit.

En som reagerat på mängden spelreklam generellt i samhället (inte bara från Unibet i allsvenska sammanhang) är den spelare som numer åtalats misstänkt för tagande av muta och spelfuskbrott. I polisförhör berättar spelaren om sitt spelmissbruk som fått stora konsekvenser.

- Fotbollsspelare, det är för mycket dötid. Och sen är det… du vet, det… det… det är reklamen. Fan herregud jag går in på Facebook, så ser jag reklam på spel, går jag in på min Twitter så ser jag reklam på spel… Går jag in på Aftonbladet så ser jag reklam på spel…

Mats Enquist är generalsekreterare på intresseorganisationen Svensk Elitfotboll, där klubbarna i allsvenskan och superettan är medlemmar. Han har full förståelse för att det ställs frågor kring Sef:s samarbete med ett spelbolag, när verkligheten samtidigt ser ut som den gör. Enquist menar dock att nyttan med att ha ett spelbolag som partner är större än de negativa effekterna med att uppmuntra till spel i form av olika reklamformat. Partnerskapet bidrar till att motarbeta problemen, inte tvärtom.

- Ja, och det skulle man nog ganska lätt objektivt se också. Skulle hela samhället stänga ner spelreklamen skulle vi också göra det om man vill ta avstånd från spel. Men nu är det faktiskt statligt reglerat och det finns i varje tidning, på varenda webbsajt, hos er (Fotbollskanalen) också så är det fullt med spelbolag. Det är inte bara fotbollen som frontar det här. De är väldigt viktiga för vår finansiering och de har också insett problematiken kring det här och därför skjuter de till pengar för att förhindra matchfixning och spelmissbruk som gör att vi får resurser till det, säger han till Fotbollskanalen.

- Det är jättekänsligt, det har jag full förståelse för men vi ser inte att saken skulle bli bättre om vi ställde oss vid sidan av. Vi har samarbetat med spelbolag sedan 1934, och de resurser, den insyn och den påverkansmöjlighet det ger oss är jätteviktig. Annars hade vi bara stått vid sidan av och inte kunnat göra något.

Men även om reklamen syns på många fler ställen än i samband med fotbollen så blir ju två fel sällan ett rätt.

ANNONS - Om oron är gällande målgruppen som löper en risk för spelmissbruk så skulle jag vilja se den som kan säga att det är just fotbollsreklamen som gör att risken ökar. Det har nog ingen studie sagt hittills. Och det är inte fotbollen som styr och reglerar vilket utbud som finns, det gör staten. Viktigt är att notera att de licensierade spelbolagen står under ständig tillsyn, att de arbetar seriöst med frågorna och att det är de illegala spelbolagen som vi anser är huvudproblemet.



Jag pratade med Maria Vinberg som forskat kring det här. Hon menar att samarbetet är problematiskt då det för er är ”…svårt att inte uppmana till att delta i deras verksamhet” då ni är beroende av pengarna – och att en miljö helt fri från associationer till spel vore bra för de aktiva. Hur tänker du kring det?

- Vi har till exempel regler som gör att det är förbjudet att spela på våra egna verksamheter, vi har resurser för att utbilda samtliga spelare och ledare kring spelmissbruk och matchfixning, som vi annars inte skulle haft. Det blir lite ensidigt fokus på att det finns en reklamkoppling till just vår verksamhet.

Partnerskapet bidrar till att motarbeta problemen, inte tvärtom, enligt Enquist.

- Jag har respekt för att det är en gränsdragning som ventileras ofta. Jag säger fortfarande att så länge vi ser att det tillför mer, både i form av pengar men framför påverkansmöjlighet, insyn och resurser för att förebygga spelproblematik och matchfixning, när vi samarbetar med lagliga, seriösa aktörer som är godkända av staten – då är det bättre att jobba med dem än att stå helt utanför.

Anders Wikstöm är anställd på Svensk Elitfotboll för att arbeta med just integritetsfrågor. Bland annat är det han som genomför utbildningar ute hos klubbarna gällande till exempel osunt spelande och matchfixning.

- Vi behöver jobba väldigt aktivt med frågan och det bland annat därför jag har en anställning. Det är en väldigt viktig fråga för oss, säger han till Fotbollskanalen.

Ser du någon problematik med att ni på Sef, även om du inte bestämmer om vilka ni ska ha som partners, har ett spelbolag som promotas i kombination med allsvenskan och superettan.

- Reklamen kommer att existera alldeles oavsett om vi har ett partnerskap eller inte och det kommer att nå alla människor som tycker att det är kul med spel men även de som inte tycker att det är det minsta kul med spel. Vårt tydliga argument är att om vi kan jobba tillsammans med spelbolag och lägga mycket pengar på de här frågorna för att motarbeta och hjälpa de som har problem så är det mycket bättre än att aktörerna verkar på en fri marknad och att vi inte har något att tycka till och säga till om. Det är vår grundinställning.

Du tror att fördelarna med ett partnerskap med Unibet är större än att de uppmuntrar till spel, inte minst för aktiva spelare?

- Det är en bra fråga… Jag hävdar att om vi i dialog med i de här fallet Unibet, kan sätta fokus på de här frågorna och att exempelvis min roll kan finansieras med hjälp av att vi har ett sådant partnerskap så innebär det att vi kan jobba med frågan som kanske inte hade kunnat annars. Det blir mitt svar.