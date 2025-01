Engvall lämnade Värnamo för polska andraligan: "Kommer hit för att gå upp"

I slutet av november var Gustav Engvall med och bidrog till att Värnamo efter kvalspel mot Landskrona lyckades säkra nytt allsvenskt kontrakt. Anfallaren assisterade till den andra matchens enda mål i ett dubbelmöte som Värnamo vann med totalt 3-2.

En månad senare stod det klart att det blev 28-åringens sista framträdande i klubben, efter två säsonger, då han dagen innan nyår presenterades av Miedź Legnica i den polska andraligan.

Nu har snart en månad gått sedan övergången blev officiell och anfallaren har kommit på plats i sin nya hemstad.

- Det är bra med mig. Jag har skaffat ett radhus nu, så det är skönt att slippa hotell, säger Engvall till Fotbollskanalen.

Hur har första tiden i nya klubben varit?

- Det har varit bra. Det är klart att det är annorlunda att komma från Värnamo till Miedź Legnica. Men det är lite försäsong nu så det är ett tag till första ligamatchen, 15 februari spelas den. Så det är mycket gym och tuffa träningar nu.

Polen håller för tillfället ett längre uppehåll och de senaste ligamatcherna spelades kring jul. Då spelade Engvalls nya klubb 1-1 mot Wisla Krakow. Och anfallaren är nöjd med att komma in i laget under ett uppehåll snarare än att komma in "mitt i säsong".

- Jag tycker att det är positivt att ha tid att komma i riktig form och lära känna alla i laget. Så det är bra att få den tiden. Vi sticker till Turkiet på måndag och är borta i tio dagar på läger. Så det blir bra, lite tid är aldrig fel.

Hur kommer det sig att det blev Polen och just en andraliga för dig?

Vad fanns det för alternativ du övervägde?

- Det är alltid lite snack, men inget som gick i hamn. Jag hade också känslan i kroppen att jag ville komma utomlands nu. Värnamo var ett steg för mig att landa igen och sedan komma utomlands. Sen dök detta upp och det känns bra.

Anfallaren slog igenom i IFK Göteborg när han på allvar tog sig in i laget 2013 och stod för åtta mål och tre assist på 20 allsvenska matcher. Han lämnade sedan Blåvitt för Bristol City i England 2016 och återvände sedan på lån 2018. Men en ny återkomst i Göteborg var inte aktuell denna gång.



- Det var inget jag fick reda på i alla fall (om intresse fanns), säger han till Fotbollskanalen.

I samband med att Värnamo klarade kvalet mot Landskrona så gick Engvalls tidigare lagkamrat Simon Thern ut med ett utspel: "spelarna som vill vara i IFK Värnamo, som vill spela i IFK Värnamo och som vill jobba arslet av sig för IFK Värnamo - de ska vara i IFK Värnamo. Resten kan man skeppa i väg. De vill jag inte se".

Men det uttalandet var inget som påverkade anfallarens vara eller icke vara i klubben.

- Nej verkligen inte. Haha, Simon han pratar en del, så jag tar det med en nypa salt. Sen kanske det är lite väl att gå ut och svinga så där. Kanske blev jag träffad, men det var inget jag tänkte på, haha. Men Simon Thern var inte anledningen till flytten.

Det pågår nu en del stök i hans gamla klubb som dels är anmäld av SvFF med anledning av att den just nu matchfixningsavstängde Pawel Cibicki tränade med klubben, trots att det inte var tillåtet. Dessutom finns det, som inför tidigare säsonger, en del frågetecken kring huruvida det blir spel på hemmaarenan Finnvedsvallen.



- Det är såklart en tuff situation. De har inte haft sportchef sedan Enes lämnade och nu det där andra med en spelare som tränade. Och sedan är det mycket med arenan och så. Så det är klart att klubben måste få ordning på det, för det är en fin klubb som jag trivts väldigt bra i.

Förutom sina två sejourer i IFK Göteborg har anfallaren även varit utlånad till Djurgården. Två stora klubbar i Sverige med mycket press utifrån och en hel del publik på läktarna. Om 28-åringen får jämföra med det så ser det ut att bli en lite annorlunda tillvaro.



- Det är väl en ganska liten klubb jag kommit till, jag vet inte exakt men jag gissar på ca 5000-7000 per match ungefär. Men det är en klubb med väldigt höga ambitioner, relativt nya ägare också. De visar att de vill upp till högstaligan och att de har ambitioner. Sedan är det väldigt professionellt med allt. Massa tester med fysik och blodtester. Det är en klubb som strävar framåt.

Andra gången du beger dig utomlands, vad har du plockat med dig i ryggsäcken denna gång?

- Klart att om man kollar på när jag gick som 20-åring till England så var jag rätt vilse då, men jag växte samtidigt av det. Samma med Belgien (spelade fyra år i Mechelen). En stor del av min karriär har ju varit utomlands. Nu är jag en spelare med en hel del rutin och det är inte alla som har det, så det får jag bidra med nu.



- Jag kommer också in på ett annat ställe mentalt känner jag.

Klubben ligger trea och du säger att de har ambitioner och vill framåt. Vad kommer du in med för förväntningar på dig?

- Det är ganska hypat att jag kommit, klart att de har krav, vilket är kul. De kämpade verkligen från första början för att få hit mig, så det är klart jag har en viss press på mig. Jag kommer hit för att vi ska upp, jag är en del i det, det är därför jag kom hit. Och vi har samma ambitioner och vi har stora möjligheter. Så det är kul.

Ligaspelet sätter i gång igen i februari. Är du tänkt att gå in från start direkt?

- Ja jag hoppas att jag blir startspelare, vi har träningsmatch i morgon (fredag) mot Linus Wahlqvist Egnells Pogon (3-2-förlust där Engvall startade och spelade första halvlek men blev mållös). Sedan har vi fyra matcher i Turkiet, så jag får börja prestera direkt helt enkelt.

Vad har du själv för målsättning? Kan detta vara en planka för att ta sig vidare?

- Klart det är tanken att studsa vidare. Jag vill visa mig utomlands och Polen är ett bra fotbollsland. Jag hoppas få spela mycket.

- Sedan öppnas det dörrar på en annan nivå om man gör det bra. Jag är också i en ålder nu med rutin. Så det är ambitionen.