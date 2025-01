ENKÄT: Så vill allsvenska klubbarna värva i vinter

AIK

Thomas Berntsen, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

"2-4 spelare som ska förstärka konkurrensen i startelvan. Positioner får du inte".



Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

"Möjligen sälja en spelare samt någon utlåning".



Berntsen svarar även att AIK inte gjorde något försök på Omar Faraj, som gick till Degerfors på lån. Han ger inga kommentarer på frågan om AIK budat på Simon Olsson, som Expressen rapporterat om.

BK HÄCKEN

Martin Ericsson, fotbollschef

Vad planerar ni kring spelarförvärv i vinter?

- Vi tittar på helheten. Det gäller över hela planen. Vi tittar och värderar i varje lagdel. Vi förbereder oss i alla delar.

Tittar ni extra mycket på någon specifik position i dagsläget?

- Jag tycker inte att vi har några direkta stora hål. Det är mer aktiva saker som vi känner att vi vill göra i så fall, på spelare in eller ut.

Hur stor risk/chans är det att ni tappar spelare inför seriestart?

- Tappar och tappar… Det blir aktiva försäljningar som vi gör i så fall. Antingen det eller att vi ser att en ung spelare behöver gå på lån. Men det blir i så fall försäljningar som vi vill göra. Vi sitter i en bra position för att styra det.

- Det finns ingen rädsla där. Vi vill alltid ha ett antal spelare i vår trupp som har potential till att säljas. Det är en stor del av vår verksamhet och strategi.

Planerar ni några stora förändringar av truppen?

- Inga jättestora förändringar. Men det kommer säkert att komma någon eller några spelare in och likadant ut. Det skulle jag tro. Sen har vi varit med om betydligt större förändringar tidigare.

DEGERFORS IF

Patrik Werner, sportchef

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi har några hål vi måste fylla. Det kommer att komma in några spelare.

Vilka positioner är intressanta?

- Det är lite tunt på ytterbacksplatserna nu, vi är lite få där. Sedan får vi se.

Var är ni och söker någonstans?

- Både och, utomlands och i Sverige, vi kollar brett. Men det är först och främst i Sverige, det tar ju kortast tid att komma in i det då. Helst ska de vara från Degerfors såklart, haha. När vi först gick upp i allsvenskan tror jag 19, 22 stycken var från orten. "Degerforsarna" vill att det ska vara samma nu, men det är ju tufft såklart, haha.

Ni har Joachim Rothmann på provspel också?

- Ja han började igår. Han ska köra på ett sedan får vi se.

Hur länge?

- Det kan bli upp till två veckor, sedan får vi se.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Det är lugnt med spelare nu. (Elias) Pihlström pratas det ju om, han är extremt talangfull, men jag räknar med att han blir kvar. Det är flera klubbar som följer honom men det finns inget konkret nu, så jag hoppas att det ska vara lugnt. Det skulle vara bra för oss att få spela honom en vår eller hela året.

DJURGÅRDENS IF

Bosse Andersson, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Först och främst, när vårt lag gjort det bra, ska vi försöka behålla spelarna vi har. Det är klart att vi har några spelare som väckt intresse på olika marknader och sen har vi haft fem kontrakt som varit utgående. Så (hur Djurgården gör med eventuella nyförvärv) beror lite på vad som händer med de kontrakten. Några spelares framtid är redan klar och några för vi diskussioner med.

- Ett nej där (från någon spelare) påverkar vilken position vi ska värva på. Vi har en beredskap där. Sen har vi värvat en spelare i Hampus Finndell, eftersom Besard (Sabovic) inte kommer vara kvar. Numerärt är vi ganska många.

- Beroende på vad som händer kommer vi säkert värva en eller två spelare till.

Vilka positioner är intressanta? Det har talats om en möjlig mittbacksvärvning, exempelvis.

- Mittback kan vara en position, där vi har ett utgående avtal på en spelare (Jacob Une Larsson).

Vidare bekräftar Andersson att man visar intresse för att ta in centrale mittfältaren Matias Siltanen från finska Kups.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Några har gjort det väldigt bra och kan ha väckt intresse. Det är ett antal spelare som kan ha ett intresse runt sig. Men vi har följt den utvecklingen och jag känner mig lugnare i dag än vad jag kanske gjorde för tre veckor sedan.

Förklara hur.

- Det har spekulerats och skrivits väldigt mycket. Vi har haft några konkreta bud på våra spelare men de har vi värderat att vi inte vill gå vidare med. I vissa fall har vi inte fått några bud heller, så vi har inte haft något att ta ställning till. Och när vi då även haft en dialog med spelarna, som vi har, så känner jag mig lugnare nu än vad jag gjorde när vi gick på julledighet.

GAIS

Magnus Sköldmark, teknisk direktör:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

"Vi är i pågående processer med mittbackar där vi har en öppen plats, samt ytterligare pågående dialoger i andra positioner".

Vilka positioner är intressanta?

"Vi vill stärka konkurrenskraften i truppen och tittar på i första hand två positioner, ytter och mittfältare".

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

"Vi är redo att starta säsongen i dag och har ökat konkurrensen i truppen från förra säsongen".

HALMSTADS BK

Johan Lindholm, tränare:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi tittar främst på mittbackspositionen, då vi gått över och spelat med tre mittbackar, där bland andra Andreas Johansson lämnar planen men däremot kommer ingå i tränarstaben, säger han.

Vilka positioner är intressanta?

- Mittback.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Det finns intresse för våra spelare, men inget vi agerar på just nu.

HAMMARBY IF

Mikael Hjelmberg, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi är ganska tillfreds med truppen vi har. Vi håller på att effektivisera den lite med Marc (Llinares) ut i dag (läs i tisdags). Det är kanske någon position vi tittar på, men inte mer än så.



Vilken position tittar ni på?

- Det är väl kanske någon central mittfältsposition eventuellt, då vi sålde Hammar (Fredrik, Mechelen). Samtidigt har vi spelare underifrån som kan fylla upp, men det är den positionsgruppen vi tittar på. Vi behöver tid för att utvärdera försäsongen.

Hammarby agerar möjligen först vid eventuella försäljningar?

- Ja, eventuellt, beroende på vilken position vi väljer att sälja, men vi sitter bra på det. Vi har bra beredskap, täckning, konkurrens och spets, så vi är jättenöjda med truppen.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Det kan inte uteslutas. Vi har haft ett gäng spelare på lån och vi har inte rätt ut alla de situationerna ännu. Det är fortfarande väldigt tidigt in i försäsongen, så det finns gott om tid, men några spelare ut och kanske någon in. Det är där vi är.

Det har ryktats en hel del om Bazoumana Touré. Stannar han till i sommar?

- Jag försöker väl att inte tro så mycket. Som det är nu har vi kontrakt och han är med i truppen, samtidigt som det finns ett stort intresse. Det har stannat vid intresse och då förhåller jag mig till det faktum att det faktiskt är så. Jag tror inte något annat.

Nyligen sa Hjelmberg, till FotbollSthlm, att en spelare ska skriva på för Hammarby, och därefter uppgav Aftonbladet att det rör sig om ytterforwarden Bernard Acheampong, 17, som väntas signera ett kontrakt efter sin kommande 18-årsdag den 31 januari i år.



- Nej, det är det väl inte (helt klart). Det återstår en del logistik kring det, men ambitionen är att få det i mål. Ambitionen är att få ner honom till Spanien och det är där A-laget är, säger Hjelmberg.

Acheampong är från Ghana och väntas ansluta från Asanska FC.

IF BROMMAPOJKARNA

Philip Berglund, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi har väl kanske någon mer vi tar in. Vi tog in Victor Lind i dagarna, och vi har väl egentligen en lite för stor trupp, så det är möjligt med någon försäljning, utlåning och att vi kompletterar med max en in. Om det inte sker någon oförutsägbar försäljning senare, så är vi väldigt nöjda med spelartruppen vi har nu, men det kommer nog ske lite utåt.

Vilka positioner är intressanta om det blir någon till värvning?

- Vi kollar väl kanske lite på någon form av back-spelare, det gör vi.

Alexander Abrahamssons kontrakt har gått ut och det har ryktats om en flytt för honom till Zaglebie Lubin. Lämnar Abrahmsson?

- Hans situation är väl att han letar efter annat, och vi har gått vidare med annat. Det är inget vi räknar med 2025.

Theo Bergvall var på lån hos er från Djurgården förra året. Är det aktuellt att ta in honom igen?

- Nej, vi har spelare i laget som kan spela på den positionen, så just nu har vi inte det behovet. Vi var medvetna om att det skulle ske något med Jensen (Alexander), men vi har ersättare internt.

Alexander Johansson var på lån hos Varberg i fjol. Hur blir det med honom 2025?

- Både vi och "Alex" håller på att titta på vad han ska göra under 2025. Han hade ett bra lån i Varberg. Om det blir en fortsättning i Varberg eller någon annanstans vet vi inte, men vi är i dialog om att hitta speltid för honom 2025.

Då är det troligt att Johansson lämnar?

- Det är så dialogen varit, om det blir så vet jag inte. Det är det vi jobbar efter.

IF ELFSBORG

Stefan Andreasson, klubbchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi har en plan hur vi ska agera i det här fönstret. Vi har gjort en del av det, framför allt på in-sidan. Vi har flyttat upp två egna (Leo Östman och Frode Aronsson), rekryterat Rasmus Wikström och Julius Magnusson. Det är vi väldigt nöjda med. Man vill vara klar 1 januari, men det kommer leva till transferfönstret slutar.

Vilka positioner är intressanta?

- Oscar (Hiljemark, manager) bygger truppen med sin stab, men vi är väldigt nöjda med truppen vi har. Vi tittar ytterligare på någon position kanske, som stärker oss utifrån den starka truppen vi har.

Enligt Expressen har Heerenveen-mittfältaren Simon Olsson, som också har kopplats ihop med AIK och Djurgården, bestämt sig för att vända hem till Elfsborg i en övergång värd ungefär ungefär 11,5 miljoner. Strax före uppgifterna kom ut sa Andreasson följande om en återkomst:

- Jag har inget nytt att säga där. Den dagen Simon funderar på att det är dags att vända hem till Sverige igen kommer vi göra allt vi kan för att det ska bli Elfsborg.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Det pågår diskussioner mellan andra klubbar, Timothy Ouma och hans representanter. Vi hade gärna haft med honom på lägret (träningslägret i Spanien), men nu har det blivit så här.

- I övrigt är det många intressanta spelare det spekuleras om. Vi får se. Du kan räkna upp ganska många: Ahmed Qasem, Jalal Abdullai, Besfort Zeneli, Gottfrid Rapp, Buhari Ibrahim, Terry Yegbe.



- Vi har många spelare som kommer ha en karriär utanför Skandinavien, men just nu har vi stort fokus på våra avslutande Europa League-matcher.

IFK GÖTEBORG



Hannes Stiller, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Det vi tittar efter är en typ av ytterforward. Det är en prioriterad position just nu, men det är ingen panik. Vi vill hellre göra rätt än att det blir vrålsnabbt. Vi håller på hela tiden och jobbar på parallella spår. Sen får vi se vad som händer i vår trupp.

Vilka positioner är intressanta?

- Ytterforward.

Laurs Skjellerup uppges vara på väg att lämna Blåvitt för italienska Sassuolo i en affär värd uppemot 57 miljoner kronor.

- Jag har också läst det, men det kommer jag inte kommentera, säger Stiller.

- Eventuella summor håller jag för mig själv, fortsätter han.

Har han flugit till Italien?

- Det tänker jag inte kommentera.

Vill ni ta in en ersättare till Skjellerup om han lämnar?

- Rent generellt om det händer saker så får vi agera och det gäller även här.

Vad säger du om hans tid hos er hittills?

- Inledningsvis hade han en brokig period med olika typer av åkommor, men han fick ordning på det under hösten. Hela tiden när han spelat har han gjort det på en väldigt bra nivå. Han har många egenskaper som en forward ska ha: snabb, atletisk och målfarlig. Han har gjort det väldigt bra hos oss.

Vad gäller övriga eventuella tapp i vinter svarar Stiller:

- Det kan hända saker framgent, men det är bara spekulationer. Då måste vi göra något för att hantera det bortfallet.

IFK NORRKÖPING

Magni Fannberg, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi ska börja med att titta internt, i egna led, i ungdomslagen och i A-laget, och se hur de fungerar. Jag tror att de största nyförvärven kan finnas här nu när det är ett nytt spelsätt.



Vilka positioner är intressanta?

- Nej, inte just nu.



Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Ja, det kan det bli. Antalet ut kan bli fler än antalet in.

IK SIRIUS

Jonathan Ederström, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi vill förstärka truppen, vi har några hål som ska fyllas. Det är väl där fokus ligger.

Vilka positioner är intressanta?

- Vi får vi se, men nu sålde vi Yousef (Salech) precis och ska ha in en offensiv spets. Sedan får vi se exakt vad det landar i. Vi får se lite utöver det, men vi ska ha in någon spelare i backlinjen också, sen får vi se vad det landar i.

Med tanke på försäljningarna av Malcolm Jeng och Yousef Salech, kan ni värva från en högre hylla vad gäller ersättare till Salech?

- Kan, kan vi väl kanske, men vi kommer fortsätta jobba på samma inslagna väg som tidigare. Vi följer en långsiktig strategi som vi tror stenhårt på och vi är övertygade om att det gör att vi vinner fler matcher över tid.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Nu är det fokus på in, vi kommer inte sälja fler nyckelspelare nu. Fokus är på att förstärka, men sedan kanske någon lämnar som inte spelat så mycket.



Hur blir det med Kristopher Da Graca, som förra säsongen var utlånad till KuPS?

- Det kan jag inte säga. Han har ett halvår kvar på avtalet och tränar med oss. Det är det han förhåller sig till och även vi. Sedan får vi se.



Har ni tagit beslut om att skriva kontrakt med Bogdan Milovanov, som varit på provspel?

- Nej, det finns inget beslut med Bogdan. Vi håller på att bekanta oss med varandra, och vi har fått ett gott intryck. Sedan får vi se.

MALMÖ FF

Daniel Andersson, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Vi har en bra trupp, så vi är så klart alltid vaksamma över vad som händer. Men just nu är vi väldigt nöjda med de spelarna som vi har.

Vilka positioner är intressanta?

- Det kommer jag inte avslöja.

Du vill inte nämna någon specifik?

- Nej.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Vi har väldigt många spelare som är attraktiva för andra klubbar, så det kan säkert bli någon som lämnar under säsongen. Sedan om det är ett tapp - det är i så fall ett aktivt val att sälja.

Förväntar du dig ett fönster som är mer aktivt än vanligt?

- Nej, inte för vår del. Det är ganska normalt, tycker jag.

MJÄLLBY AIF

Hasse Larsson, sportchef:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Det är beroende på om någon försvinner, annars är vi nöjda. Vi har en bra mix.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Vi behöver inte sälja mer, men det har varit intresse kring ett par, tre spelare, så vi får se vad som händer.

Elliot Stroud har kopplats ihop med allsvenska och utländska klubbar. Är det aktuellt med en övergång nu?

- Nej, det kan jag inte säga. Vi har inget konkret ännu. Jag hoppas att han kan vara kvar fram till sommaren, säger Larsson, som tidigare bekräftat intresse från bland andra AIK, Malmö FF, polska Rakow, tjeckiska Viktoria Plzen och österrikiska Sturm Graz, samt att spelaren värderas till runt 20 miljoner kronor.

Vad säger Stroud?

- Han är väldigt lugn, det känns som att han inser att han mår bra av att spela ett antal matcher till i allsvenskan.

Polsk media har skrivit om Cracovia-intresse för Arvid Brorsson. Stämmer det?

- Ja, det har dem (visat intresse), men det var aldrig intressant. Det var ett rejält skambud, några hundratusen, och det kan vi inte sälja Brorsson för.

Hur blir det med Yusuf Abdulazeez, som var på lån hos Varberg förra säsongen?

- Han kommer lånas ut igen. Det har varit lite intresse, bland annat från Island, något från Norge och något från Sverige, men inget är klart.

Kommer Liam Svensson att lämna?

- Han åkte upp till Ålesund i söndags, så han är där och tränar. Han vill spela seniorfotboll, så vi hoppas att det blir något.

ÖSTERS IF

Jesper Jansson, sportsligt ansvarig:

Hur ska ni värva framöver i vinter?

- Det kommer vi att göra, men jag vill inte riktigt gå in på positioner. Vi behöver få in kvalitet och ha lite is i magen, men vi behöver ha in lite spetsspelare, som passar in i gruppen.

Ni har haft mittfältaren Hugo Ahl och backen Rufai Mohammed, i Elfsborg, på provspel. Hur blir det med dem?

- Hugo Ahl hade bud från Slovakien, som jag tror att han tog och Rufai får vi fatta ett beslut om. Det är en Elfsborg-spelare och vi har inget beslut.

Enligt Smålandsposten har ni två nigerianer på provspel. Är de aktuella för kontrakt?

- De är här och tränar. Det är unga killar och vi har en bra kontakt där. Inga beslut är tagna där heller.

Kevin Höög Jansson, som även har intresse från norska Haugesund, var på lån hos er i fjol från IFK Norrköping. Försöker ni ta in honom permanent?

- Ambitionen är att få det, men han har kontrakt med Norrköping och där ligger väl bollen. Öster har uttryckt intresse, men det finns ett kontrakt med Norrköping.

Hur ser det ut vad gäller framtida spelartapp inför säsongen?

- Ja, men det kan alltid ske. Det är den 15 januari i dag, och vi som har varit med länge vet att det kommer hända saker både in och ut, troligtvis ända fram till fönstret stänger. Svenska fönstret har inte heller öppnat än rent logistiskt.

Blir Vladimir Rodic (som tappade kaptensbindeln i fjol) kvar?

- Ja, vi har kontrakt året ut.

FOTNOT: Fotbollskanalen har inte fått tag i IFK Värnamo.