Erabi frälste Hammarby - efter Carneils utvisning i blåvita comebacken

Stormöte på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och Hammarby.

Då var det gästerna som skapade den första stora chansen redan efter två minuter. Detta sedan Oscar Wendt oprovocerat gett bort en hörna som ställde till det för hemmalaget, som slutligen redde ut en tilltrasslad situation framför mål.

IFK Göteborg, som slarvade en del med bollen inledningsvis, skapade sin första målchans i den nionde minuten när Nikolai Baden vann bollen högt och serverade Paulos Abraham framför mål - som inte fick till avslutet.

Den första halvleken var därefter relativt jämn. Hammarby hade mer boll och fler halvchanser - men den bästa möjligheten föll till IFK Göteborg som kontrade sig till en två mot en-situation i den 25:e minuten. Då blev Pavle Vagic räddaren i nöden för Hammarby när han glidtacklade bort bollen framför fötterna på Kolbeinn Thordarson.

- Det är intensivt. De är lite dominerande med bollen men vi kämpar för det och ger allting, sa Blåvitt-backen Jonas Bager till Max under halvtidsvilan.

- Vi måste göra ett mål och hålla nollan. Sen tar vi det därifrån. Vi måste fortsätta vara där, kämpa och visa karaktär.

Hammarbys backklippa Pavle Vagic i samma sändning:

- Vi har mycket boll, chanser. Vi får presspelet dit vi vill och har kontroll på matchen. Men vi saknar målet, sa han till Max.

Den andra halvleken blev chansfattig och bestod i stället av mycket kamp och dueller - med en stor dos varningar.

Störst jubel i den andra halvleken fick IFK Göteborgs Hussein Carneil som byttes in i den 83:e minuten efter stora skadeproblem. Med det gjorde 21-åringen sitt första framträdande sedan omgång 30 i november i fjol.

Carneils tid på planen blev däremot kortvarig, då han fyra minuter efter sitt inhopp visades ut (i minut 87). Detta efter en incident vid sidlinjen där Blåvitts nummer tio delade ut någon sorts knuff högt upp i brösttrakten mot Hammarbys Simon Strand.

Carneil får rött kort. Foto: Bildbyrån/Max.

I minut 101 (!) kunde Hammarby dra nytta av det numerära övertaget då Jusef Erabi rakade in segermålet för gästerna. Bajens striker firade sin fullträff med att jubla rakt i ansiktet på Gustav Svensson i Blåvitt.

Matchen slutade 0-1.

- Det går inte att förklara (euforin vid målet). Ni fattar inte hur ont jag har i nacken, men jag skiter i. Det är otroligt. Vi gör det där målet i sista minuten. Jag hade gnuggat hela matchen. En chans, när jag väl får den måste jag vara sylvass - och jag var det i dag. Vi gör mål på bortaplan. Det är så fucking fint, säger matchhjälten Erabi till Max efteråt.

- Jag vet inte vad jag ska säga. Kolla bara. Det är fucking skönt.

Han fortsätter:

- Som "nia" vill man bara få de här chanserna, och man vet att de är väldigt få i vissa matcher. Då gäller det att ta tillvara på dem. Nu gick jag en chans, och mål direkt. I sista minuten. Det går inte att beskriva hur skönt det är. Sen Gustavsson (Gustav Svensson), eller vad fan han heter. Vad heter han? Heter han Gustavsson? Jag vet inte. Han drog mig i nacken och jag fick skitont. Jag skiter i. För vi vinner nu. 1-0. De är ledsna, vi är glada.

- Vi ska hem, sjunga och ha kul i bussen hela vägen, säger Erabi till Max.

När Fotbollskanalen träffar Erabi efter slutsignal utvecklar han sin syn på situationen med Svensson:

- Självklart (hånar jag honom). Men han höll i min nacke, jag har skitont i nacken. Efter målet lät han mig inte ställa mig upp, han drog mig i nacken och tryckte ner mig på marken. Han får acceptera det. Ger han mig något får han något tillbaka. Han får skylla sig själv.

Hammarby-stjärnan berättar vidare att han menade att vara respektlös mot sin 37-årige motståndare.

- Nej, fan. Haha. Jag kan inte ens hans namn. Jag har respekt för honom. Det är inget sånt.

Gustav Svensson fanns inte tillgänglig för en kommentar efter matchen. Mittbacken behövde lämna matchen direkt efter slutsignalen på grund av personliga skäl, meddelar IFK Göteborgs kommunikationschef Marcus Modéer.

Blåvitts assisterande tränare Joachim Björklund på presskonferensen efteråt:

- Första halvlek är ganska jämn. Hammarby har mer boll men det var vi förberedda på. Vi tvingade dem spela ganska långt och hanterade det bra generellt sett.

- I andra halvlek är det jämnt. Jag tycker att vi får matchen dit vi vill innan utvisningen. Det blev en sluggfest vilket vi var överens om innan skulle gynna oss. Efter utvisningen blir det en forcering där vi har svårt att hålla i bollen och till slut brister det. Det är tungt att sitta här efter en förlust. Men jag måste ändå hylla killarna som tar fajten och jobbet, det är inte där det brister. Det är en bra början om vi nu ska se till att den här hösten inte blir allt för lång, viket är målet.

Hur ser du på Carneils agerande?

- Dumt. Det är okej att komma in och vara het och vilja visa upp sig. Men man ska inte bjuda på den. Det får vara känslor, men en sån putt ska man inte bjuda på. Samla energin och gå in ordentligt i en duell i stället. Samtidigt lägger vi inte all skuld på "Husse" här. Det är inte så det är. Vi hoppas att han lär sig av misstaget.

Tränarkollegan i grönvitt, Kim Hellberg:

- Tuff match. Vi äter oss in i matchen och har en del boll runt deras straffområde. Andra halvlek blir mycket intensiv, mycket tacklingar mycket kamp från båda lagen. Publiken gör ett enormt arbete där de skapar ett tryck.

- För oss en bra genomförd match. Vi släpper inte till något skott på mål och vi är nöjda över att vi åter igen vinner på bortaplan. Vi står upp i kampen och intensiteten.

Startelvor:

IFK Göteborg: Karlström - Bager, Svensson, Erlingmark, Wendt - Kruse (Norlin 65), Trondsen (Carlén 76) - Lundqvist, Thordarson, Abraham (Carneil 83) - Baden (Skjellerup 65)

Hammarby: Hahn - Fofana (Strand 55), Vagic, Eriksson, Pinas - Hammar (Fenger 89), Karlsson - Johansson Schellhas (Teah 88), Besara, Touré (Madjed 80) - Erabi.