Eric Larssons första halvår som ersättare för Tinnerholm: ”Några matcher bra, några mindre bra”

På grund av alla utgående kontrakt och floppen mot Vardar förra året så började Malmö FF att bygga en ny trupp, med start förra sommaren. Elva spelare som var tillgängliga i matcherna mot Vardar har försvunnit och tio har värvats in, exkluderat Anders Christiansen som både har hunnit att lämna och komma tillbaka.

Det har gått varierat för de nya spelarna. Spelare som Johan Dahlin och Fouad Bachirou har varit givna startspelare när det varit friska, medan några andra har haft svårt att få ut maximalt. Både Arnor Traustason och Sören Rieks har i tidigare intervjuer sagt att det finns mer att ta ut av dem själva, men vad tycker högerbacken Eric Larsson om sitt första halvår i MFF?

- Det gick bra i början, för laget också, och vi vann tio i rad. Man åkte lite gratis på lagets framgång då.

- Några matcher där man var bra, några där man var mindre bra.

- Sedan kanske man förlorar med 1-0 eller 2-1 och man har gjort en bra match, men det hamnar i skymundan från lagets resultat. Vinner man är det sen enkelt att man får beröm.

Larsson värvades under vintern in som ersättare för Anton Tinnerholm, och när Andreas Vindheim skadade sig i cupen i våras så blev Larsson given som startspelare på högerbacken, med 18 matcher och tre assist än så länge.

Ett par av de 18 matcherna tas upp under intervjun. Matchen mot IFK Göteborg, där Larsson gjorde ett misstag och IFK gjorde mål direkt, är en av dem. Matchen mot Dalkurd, där Larsson slog tre-fyra inlägg av hög kvalitet som anfallarna missade, en annan.

- När bollen tog på mitt ben (mot IFK) och han gjorde mål blev det konsekvens direkt. När det gäller inläggen mot Dalkurd, så hade de nickat in dem så hade jag fått fyra assist den matchen och folk hade tyckt att jag gjorde jättebra saker, även fast man gjorde exakt samma saker. Det handlar om utfallet en hel del. Vi hade lite stolpe ut i vissa matcher.

Situationen på högerbacksplatsen har annars ändrat sig under den senaste månaden. När Vindheim blev skadad lånades Isak Ssewankambo in, men han är nu tillbaka i Molde och Vindheim är tillbaka efter skadan. Dessutom har rollen ändrats lite jämfört med tiden under Magnus Pehrsson. Från att de ändrade positioneringen beroende på motstånd, till att det för stunden är en fast vingbacksroll.

- (Under Pehrsson) var det lite från match till match, med hur vi gick fram och hur vi balanserade laget.

- Nu med Uwe Rösler har det varit mer att man är vingback och det är tre hemma. Om man går fram och inte hinner hem så finns det folk som städar upp. Det ger också mer energi till anfallsspelet.

Malmö FF möter i dag Östersunds FK. Sändningen börjar 17.50 och avspark 18.00 på C More Fotboll.