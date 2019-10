Ericsson ny assisterande sportchef i Häcken - efterträder Karlsson på sikt

Häcken skrev i inbjudan till presskonferensen att de skulle presentera en viktig nyhet i sin sportsliga satsning. Det visade sig handla om att Martin Ericsson, som lade skorna på hyllan 2016, blir ny assisterande sportchef i klubben. Han kommer också att ta över efter Sonny Karlsson.

- Detta känns riktigt kul. Kul att vara tillbaka i fotbollen igen, säger Martin Ericsson.

Sonny Karlsson är nöjd med lösningen.

- Jag har sagt att jag inte kommer att vara sportchef tills jag är 65 år. Det är många kvällar och helger och det tär. Jag löser inte det tills jag är 65. Då kände jag att jag vill kliva av. Jag är otroligt stolt och glad över att ha gjort de här åren och fått bygga upp det som vi har gjort. Det är vårt bästa decennium någonsin. Det känns jättebra att jag och klubben har fattat det här beslutet, säger han.

- Det känns väldigt bra att Martin Ericsson kan gå vid sidan av Sonny Karlsson och lära sig av honom. Det handlar om att förbereda Martin på bästa tänkbara sätt, säger klubbchefen Marcus Jodin.

Martin Ericsson är positiv inför framtiden.

- Jag vill vara trygg och förberedd när jag tar över. Det är inte första gången jag och Sonny pratar fotboll direkt. Jag har massor av energi och idéer. Det känns bra att fortsätta samarbetet. Jag känner att min profil stämmer väl överens med Häcken. Nu får jag ta större ansvar. Jag vill vara med och utveckla klubben ytterligare, säger Häckens blivande sportchef.



Vad tror du att du kan vara med och utveckla?

- Jag gillar att föra saker framåt. Jag har bra blick över hur det ser ut och vet vad jag tycker och vad jag skulle vilja utveckla. Men denna tid är så fin. Nu får jag se om det jag tycker stämmer överens med verkligheten, när jag får alla verktyg och sätter mig in i allt. Det är fantastiskt att gå in i en klubb som har så extremt hög lägstanivå. Vi är inte supernöjda med säsongen. Ändå har vi vunnit cupguld och ligger på övre halvan. Det är en ynnest att få komma in och försöka utveckla det ytterligare, säger Martin Ericsson och fortsätter:

- Vi vill förbättra de sista detaljerna för att vi kunna vara med och slåss om SM-guld. Det skiljer sig inte så mycket när man ser på trupper och spelet på plan. Vi är med i de flesta matcher. Men framförallt mot topplagen har vi haft problem att få med oss poängen vi vill ha.

Han tror att han kan lära sig massor av Sonny Karlsson under de kommande två åren.

- Jag ska gå in med energi men med ödmjuk energi. Det är massor av grejer som jag tycker att Sonny gör bra. Jag ska sätta mig in i praktiska saker och i hur allt fungerar. Jag vill bygga vidare på det som han gör bra idag, säger Martin Ericsson.

Hur realistiskt är det med SM-guld för Häcken inom några år?

- Vi ska fortsätta att jobba mot det. Det är klart att det är skittufft och allt ska stämma. Men jag tror absolut att vi kan vinna SM-guld om vi får till alla bitar, svarar han.