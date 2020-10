Erik Berg gjorde comeback - förstår Häckens ilska: "Köper deras frustration"

Erik Berg skadade sig i förlustmatchen borta mot Helsingborgs IF den 30 augusti. Sedan dess har han varit utanför laget. Under tisdagen stod det klart att mittbackskuggen skulle vara med på bänken borta mot BK Häcken. Med tio minuter kvar att spela var det dags för comeback. Han bytte av Magnus Eriksson och tog plats i backlinjen. Berg hann vinna flera nickdueller under sitt inhopp. Efter 2-0-segern var Falkenbergssonen belåten.

- Det känns jättebra. BK Häcken är ett svårt lag att möta på deras hemmaplan, så vi är väldigt nöjda med den här segern, säger Erik Berg.

Han är glad över att vara tillbaka i speldugligt skick.

- Det är inte roligt att vara vid sidan av så det var bara glädje. Det var ett tag sen jag spelade. När man går vid sidan av så vill man inget annat än att spela igen. Det kändes helt okej. Det var inte så länge jag spelade, men den tiden jag spelade kändes bra, säger 31-åringen.

Han har förståelse för BK Häckens frustration över uteblivna straffar i första halvlek.

- Det var absolut några tveksamma situationer i första halvlek som hade kunnat gå både Häckens väg och vår väg. Jag köper deras frustration, säger Erik Berg.

Tack vare segern gick Djurgården upp på andra plats i tabellen.

- Segern betyder väldigt mycket. Det var tredje raka segern och vi har fått ett härligt flyt. Nu har vi Falkenbergs FF borta. Där hoppas jag verkligen att jag får vara med, säger han.

Det var nämligen i söndagens motståndare Falkenbergs FF han inledde karriären.

- Jag hade gärna spelat från start i den matchen. Det är moderklubben och hemmaplan för mig, så jag vill gärna spela, säger Erik Berg.

Han ser fram emot avslutningen av säsongen.

- Vi har jätteviktiga matcher framför oss. Allt kan hända och vi siktar så högt upp vi kan. En Europaplats ska vi göra allt för att få, säger han

Tidigare under dagen gick både Erik och frun Carina Berg ut med att de väntar barn igen. Det var med andra ord en bra dag för mittbacken.

- Det är andra barnet, så det är bara glädje, säger Erik Berg.



Djurgårdstränaren Kim Bergstrand är nöjd över att Erik Berg är tillbaka.

- Han gjorde det vi förväntade oss. Han var stor, stark och lugn. Det känns bra att han fick en kvart och så kanske det kan bli mer framöver, säger han.

Bergstrand lyfte också fram målvakten Tommi Vaiho, som höll nollan trots att han inte kunde slå insparkar i andra halvlek.

- Vi visade bra moral och det känns som att vi har hittat vår auktoritet. Tommi var bra i målet. Tommi hade ont i låret och kunde inte sparka ut bollen. Jag fick inte reda på det först, men det är inte ofta man byter målvakt. Han kunde stå i mål, men inte sparka bollen långt. Vi får se hur det ser ut inför nästa match, säger Bergstrand.

Han har målet klart med de avslutande matcherna.

- Målet är att ta en Europaplats, säger han.